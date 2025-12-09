La revue de presse quotidienne du 9 décembre 2025 : mobilité, climat, compétitivité

Voici les infos à retenir de ce mardi 9 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les transformations industrielles et technologiques s’accélèrent en Europe et révèlent des enjeux majeurs pour sa compétitivité. Les pressions liées à la décarbonation se mêlent aux mutations du transport, à l’essor de matériaux et procédés innovants, ainsi qu’aux renforts nécessaires à apporter à la recherche. Les politiques climatiques soulèvent de nouvelles interrogations, tandis que les filières stratégiques connaissent des tensions accrues. Cette sélection revient sur ces dynamiques qui redessinent le paysage industriel.

L’Europe dispose des ressources nécessaires pour soutenir le développement en IA de pointe

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, une trentaine de chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs appellent à mobiliser les talents, la science et l’ingénierie pour bâtir en Europe une IA de pointe capable de rivaliser à l’échelle internationale.

L’industrie automobile française face à la fragilité de la transition électrique

Le secteur automobile français reste fragile depuis plusieurs années, avec une baisse annuelle moyenne de 20 % des ventes de véhicules particuliers. Ce recul s’inscrit dans un contexte de mutation du parc automobile, où la pression pour décarboner pèse plus fort que jamais sur les constructeurs et l’ensemble de la chaîne industrielle (vie-publique.fr).

La demande d’une « préférence européenne » pour l’automobile relancée par la France

Le gouvernement français a, de son côté, officiellement demandé à la Commission européenne d’adopter une « préférence européenne » pour l’industrie automobile, afin de protéger la production locale, y compris les véhicules électriques et les batteries, dans le cadre de la transition énergétique.

Vers des mobilités durables et intelligentes

Parallèlement, le secteur des transports, automobile et ferroviaire, est en pleine transformation sous l’effet conjugué de la transition écologique, de la digitalisation et des nouvelles mobilités. Cette transformation pousse les acteurs industriels et régionaux à innover fortement, en particulier dans des territoires comme l’Occitanie qui ambitionnent de devenir des zones d’excellence pour la mobilité durable.

Les technologies « vertes » et les matériaux avancés sous les feux des projecteurs après le Nobel de Chimie 2025

Le prix Nobel de Chimie 2025 a mis en lumière des technologies considérées comme cruciales pour la dépollution et la décarbonation des industries lourdes. Le CNRS estime que cela pourrait relancer l’intérêt pour des matériaux et procédés innovants, offrant des débouchés industriels et des perspectives de transformation en faveur d’une industrie plus sobre et respectueuse de l’environnement.

Crédits carbone : Verra de nouveau au centre d’une controverse

L’ONG Carbon Market Watch critique les mécanismes de crédit carbone proposés par Verra, leader des crédits carbone, estimant qu’ils représentent des « fausses solutions » pour la sortie du charbon dans le secteur énergétique, ce qui relance le débat sur la crédibilité des mécanismes de compensation carbone (rsedatanews.net).

Interrogations sur le report du marché carbone des bâtiments et des transports

La mise en œuvre du nouveau marché carbone de l’UE (ETS-2) est reportée à 2028 avec des assouplissements, ce qui suscite des doutes sur sa capacité à jouer un rôle central dans la décarbonation des bâtiments et des transports à l’échelle européenne (rsedatanews.net).

2025 a été l’année la plus importante pour l’industrie minière

Le président de l’International Council on Mining & Metals (ICMM) estime que l’année 2025 marque un tournant pour l’industrie minière, en raison d’une implication accrue des États et d’un intérêt renforcé pour les minerais stratégiques, ce qui pourrait impacter les chaînes d’approvisionnement industrielles (La Tribune).

ACC prise en étau entre retards industriels et concurrence mondiale

La co-entreprise rassemblant des acteurs majeurs de l’automobile et de l’énergie voit sa montée en puissance contrariée par des difficultés industrielles, au moment où la concurrence internationale, notamment chinoise, s’intensifie (La Tribune).