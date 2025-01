Initiative 3D Métal : une communauté pour booster la collaboration en fabrication additive

Qu’elle soit métallique, céramique ou multi-matériaux, la fabrication additive présente de nombreux enjeux stratégiques pour l’industrie, en prototypage comme en production. Mais réussir l'intégration de l'impression 3D dans l'industrie implique une approche collaborative, qui favorise l’innovation et permette d’optimiser les investissements. Tel est le but de l’Initiative 3D Métal (I3D), une communauté née en 2016 et pilotée par le pôle de compétitivité CIMES.

CIMES est le pôle de compétitivité de l’ingénierie et des solutions pour une production manufacturière industrielle performante, responsable et personnalisée. Il est implanté à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, un territoire qui représente plus de 30 % des effectifs français de l’industrie mécanique et 500 000 emplois dédiés au manufacturing.

Mais ce n’est pas son seul atout : on y trouve aussi la plus grande concentration de chercheurs permanents en Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, ainsi que plusieurs centres techniques, laboratoires et établissements d’enseignement et de formation réputés.

Les communautés d’expertise, un lieu d’émulation

Les pôles de compétitivité ont pour rôle de soutenir l’innovation dans les territoires. Pour assumer ce rôle, ils misent sur la création de synergies entre entreprises, laboratoires de recherche et établissements de formation.

Or, créer des synergies, c’est ce que fait le pôle CIMES, à travers l’animation de communautés d’experts comme I3D. Grâce à ses 6 centres techniques et plateformes et 8 laboratoires couvrant l’ensemble de la chaîne de valeurs en fabrication additive (FA), I3D arrive à mobiliser 100 Équivalents Temps Plein et 25 machines de FA métallique.

Cette mise en réseau des compétences et des moyens permet ainsi à I3D de proposer un panel technologique étendu.

Plusieurs pôles de compétitivité s’intéressent à la fabrication additive

D’autres pôles se positionnent également sur ces technologies, un peu partout en France. En voici quelques-uns :