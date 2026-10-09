Intuiti+ : la nouvelle plateforme intelligente au service de l’industrie

Techniques de l’Ingénieur déploie IntuiTI+, une solution d’intelligence artificielle intégrée dans une plateforme modulaire, conçue pour accompagner les professionnels de l’industrie dans leurs recherches et leurs prises de décision.

Comment produire rapidement et simplement une information technique fiable et contextualisée, répondre à une problématique métier ou transformer ses recherches en livrables directement exploitables ?

L’intelligence artificielle transforme progressivement les méthodes de recherche, d’analyse et de production de contenu. Mais dans les environnements industriels, les réponses apportées doivent aller au-delà de la simple génération de texte : elles doivent être pertinentes, contextualisées et s’appuyer sur une expertise technique fiable.

Une IA pensée pour les problématiques industrielles

Son fonctionnement repose sur une approche spécialisée : Intuiti+ est alimentée et entraînée à partir des contenus de Techniques de l’Ingénieur, rédigés et validés par des experts. Cette expertise constitue le socle des réponses apportées par la plateforme.

Vous avez des problématiques sur des notions techniques, un process de production, une urgence réglementaire, un audit ou la gestion d’un projet de R&D : Intuiti+ permet aux utilisateurs d’interroger les contenus de Techniques de l’Ingénieur en langage naturel et d’obtenir des réponses ciblées et contextualisées à leurs problématiques métier.

Une plateforme pour comprendre, enrichir et exploiter l’information

Intuiti+ ne se limite pas à un échange avec un chatbot. La plateforme propose un espace de travail permettant d’importer ses documents, d’en créer de nouveaux, de les structurer et de les enrichir grâce à l’éditeur. Elle permet également de prendre connaissance des sources d’informations utilisées pour produire la réponse.

L’utilisateur peut ainsi passer de sa question initiale à un résultat exploitable dans un même environnement : les résultats de vos travaux peuvent ensuite être exportés en PDF ou en Word, afin d’être directement intégrés aux outils et aux processus de travail des équipes.

Une expertise qui s’adapte aux enjeux métiers

Intuiti+ fonctionne autour de briques d’expertise, chacune dédiée à un domaine spécifique. Cette approche permet d’apporter à l’IA une expertise adaptée aux problématiques traitées. Pour son lancement, plusieurs domaines sont proposés :

Décarbonation

Avec la brique Décarbonation, échangez avec un assistant IA spécialisé qui vous accompagne pour maitriser les enjeux de la comptabilité carbone, mesurer vos émissions, réaliser un bilan GES, identifier les leviers de réduction de votre emprunte carbone, comprendre les obligations réglementaires et construire un plan de décarbonation adapté à votre entreprise.

Analyse du cycle de vie (ACV)

La brique Analyse du cycle de vie (ACV) met à votre disposition un assistant IA capable de vous guider dans la mise en œuvre de vos études : comprendre les principes de l’ACV, définir le périmètre de votre étude, collecter et exploiter les données pertinentes, identifier les points critiques de vos produits et choisir les outils adaptés à vos projets

Gestion des déchets

La brique Gestion des déchets vous permet de vous appuyer sur un assistant IA pour intégrer la gestion des déchets dès la conception de vos produits, sélectionner les procédés de recyclage et de traitement les plus adaptés, optimiser vos flux matière et développer des solutions de valorisation performantes.

Testez Intuiti+

Avec Intuiti+, Techniques de l’Ingénieur souhaite proposer une nouvelle manière d’exploiter son expertise : ne plus seulement rechercher une information, mais pouvoir dialoguer avec elle, la contextualiser et la transformer en résultat exploitable.

Démarrez dès maintenant votre essai gratui Intuiti+ et posez vos premières questions !