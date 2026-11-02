Les actualités à suivre : Anthropic, Binance, stress hydrique, guerre spatiale…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Après Binance, la cybersécurité devient le véritable enjeu des cryptomonnaies

Le piratage de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars, révèle une faiblesse majeure des cryptomonnaies : la sécurité de la blockchain ne garantit pas celle des infrastructures qui permettent de les échanger. L’attaque du 29 octobre aurait notamment exploité des failles dans les systèmes internes de la plateforme, avec un ordinateur d’ingénieur compromis parmi les premières pistes étudiées. Les enquêteurs spécialisés dans la traçabilité des actifs numériques ont pu suivre les transferts, tandis que plusieurs émetteurs de cryptomonnaies ont gelé une partie des fonds dérobés. Le 1er novembre, Binance annonçait avoir récupéré ou couvert 95 % des actifs concernés, sans que cela efface les interrogations sur la sécurité de son infrastructure. L’incident confirme les avertissements de l’Autorité des marchés financiers concernant les risques informatiques liés à la détention de cryptoactifs. La France dispose d’acteurs spécialisés dans la conservation sécurisée, la cryptographie et la cybersécurité, susceptibles de bénéficier d’une demande accrue pour les audits, la protection des clés et la surveillance des transactions. Le règlement européen DORA sur la résilience numérique impose déjà des exigences de gestion des risques informatiques aux prestataires financiers concernés, tandis que les superviseurs européens renforcent leurs contrôles sur la conservation des cryptoactifs. Ce piratage pourrait ainsi accélérer l’industrialisation de solutions de sécurité européennes, rappelant que la confiance dans la finance numérique dépend autant des infrastructures que des protocoles cryptographiques.

Stress hydrique : l’eau de mer peut-elle devenir une ressource pour les usines françaises ?

À Marseille, la start-up Seawards expérimente une nouvelle technologie de dessalement qui pourrait offrir aux industriels une ressource complémentaire face au stress hydrique. Installé au port de Saumaty, son prototype utilise la cryo-séparation, un procédé qui consiste à refroidir l’eau de mer pour isoler les cristaux d’eau douce, sans recourir aux membranes ni aux produits chimiques de traitement habituels. Soutenu par France 2030 et l’Ademe, le projet vise des unités compactes capables de produire jusqu’à 200 mètres 3 d’eau potable par jour. L’entreprise prépare un démonstrateur industriel, étape indispensable pour confirmer les performances énergétiques et environnementales du procédé. Les premiers débouchés visés concernent les ports, les territoires côtiers et certains sites industriels, avec un déploiement commercial envisagé à partir de 2027-2028.

Cette innovation pourrait ouvrir des marchés aux fabricants français d’équipements thermiques, de pompes, d’automatismes et de systèmes de traitement de l’eau, notamment à l’exportation. Le rapport gouvernemental sur le dessalement rappelle toutefois que cette solution reste coûteuse et doit être évaluée au regard de sa consommation énergétique et de ses rejets, la sobriété et la réutilisation des eaux usées demeurant prioritaires. L’enjeu pour Seawards sera donc double : démontrer sa compétitivité face à l’osmose inverse et parvenir à industrialiser sa technologie en France avant que les marchés étrangers ne captent sa production.

Après les drones, la prochaine bataille militaire se jouera-t-elle en orbite ?

Le rapprochement spectaculaire d’un satellite militaire russe avec ICEYE-X36, un appareil commercial d’observation radar appartenant à une constellation fournissant des images à l’Ukraine, illustre la transformation de l’espace en nouveau terrain de confrontation militaire. Entre le 16 et le 18 octobre, Kosmos 2612 s’est approché à quelques centaines de mètres de sa cible, après plusieurs semaines de manœuvres orbitales, sans qu’aucun dommage ait été établi. Cette opération démontre la vulnérabilité des satellites privés, désormais indispensables au renseignement, aux télécommunications et aux opérations militaires. Les analyses du CSIS soulignent que ces approches pourraient préfigurer des capacités d’inspection, de perturbation ou d’attaque en orbite, même si les intentions russes restent inconnues. La France prépare déjà sa réponse avec YODA, un programme de satellites patrouilleurs capables de surveiller des objets suspects et de détecter des manœuvres potentiellement hostiles. Le programme TOUTATIS, développé par U-Space et MBDA, doit également expérimenter des capacités de surveillance et d’action en orbite basse. Cette militarisation ouvre des perspectives aux industriels français de la propulsion spatiale, des capteurs, des radars et du traitement de données, ainsi qu’aux spécialistes de la surveillance orbitale comme Aldoria. La future souveraineté spatiale ne reposera donc plus seulement sur la capacité à lancer des satellites, mais aussi sur celle de les surveiller, de les protéger et de les rendre résilients face à des actions hostiles.

IA ouverte ou fermée : qui contrôlera les outils des usines de demain ?

Derrière la distinction entre IA ouverte et IA fermée se joue une question stratégique pour les entreprises, celle de leur capacité à maîtriser les technologies qu’elles utilisent. Les modèles propriétaires, accessibles principalement par des services commerciaux, offrent des solutions prêtes à l’emploi, tandis que les modèles ouverts permettent, selon leurs licences et leur degré d’ouverture, davantage de personnalisation et d’autonomie.

Cette distinction reste essentielle, car publier les paramètres d’un modèle ne signifie pas nécessairement rendre accessibles son code d’entraînement et les informations sur les données utilisées. En France, Mistral AI propose plusieurs modèles ouverts, dont certains peuvent être adaptés et hébergés directement par les entreprises. Pour les industriels, cette possibilité ouvre des perspectives dans la maintenance prédictive, la conception, l’analyse documentaire et le contrôle qualité, tout en réduisant certaines dépendances aux plateformes étrangères. L’ANSSI recommande néanmoins de sécuriser l’ensemble des architectures d’IA, tandis que la CNIL préconise des déploiements locaux et spécialisés lorsque les risques le justifient. La Commission européenne entend justement faire de l’open source un levier de souveraineté numérique, même si les modèles ouverts restent soumis à certaines obligations de l’AI Act. La prochaine bataille industrielle de l’IA pourrait ainsi se jouer moins sur la seule puissance des modèles que sur la liberté des entreprises françaises de les adapter, de les héberger et de changer de fournisseur.

Anthropic : Wall Street s’apprête à financer les infrastructures de l’IA de demain

L’entrée en Bourse d’Anthropic pourrait devenir l’une des plus importantes opérations financières de l’histoire, révélant les moyens colossaux nécessaires pour dominer l’intelligence artificielle. Le créateur de Claude a déposé son dossier d’introduction en Bourse le 26 octobre, avec une valorisation envisagée entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, encore incertaine. Son chiffre d’affaires a atteint 16,3 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre environ 1,1 milliard un an plus tôt, une croissance spectaculaire qui s’accompagne d’investissements massifs dans les infrastructures de calcul. L’entreprise a notamment contracté des engagements financiers considérables auprès d’Amazon, Google et Microsoft, illustrant l’interdépendance croissante entre modèles d’IA, fournisseurs de puces et géants du cloud. Cette puissance financière accentue la pression sur les concurrents européens, notamment Mistral AI, qui a levé 3 milliards d’euros en septembre, une somme importante mais sans commune mesure avec les capitaux mobilisés outre-Atlantique. Pour répondre à ce déséquilibre, Bruxelles soutient la création de sept gigafabriques d’IA au maximum, avec plus de 30 milliards d’euros d’investissements publics et privés envisagés. L’essor de ces infrastructures ouvre des débouchés aux industriels français de l’électricité, du refroidissement et des équipements numériques, mais renforce aussi les besoins énergétiques des centres de données. L’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans la concentration des moyens financiers de l’IA, posant à l’Europe une question stratégique : comment préserver ses capacités d’innovation face à des concurrents capables de mobiliser des centaines de milliards de dollars ?