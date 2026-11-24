Faire tester un implant sur des milliers de patients virtuels, puis faire accepter ces résultats par un régulateur : c’est le pari des essais cliniques in silico. Chez Zimmer Biomet, Philippe Favre et son équipe y travaillent depuis six ans, avec un constat : la technologie a fait ses preuves sur un premier implant, et la puissance de calcul est au rendez-vous. Reste l'évolution du cadre réglementaire.

Les essais cliniques « classiques » en orthopédie suivent 50 à 100 patients, parfois pendant dix ans. Or une prothèse se décline en une vingtaine de tailles et en centaines de combinaisons possibles. Ces études ne peuvent donc pas couvrir toutes les tailles et combinaisons d’implants, morphologies, qualités osseuses ou techniques chirurgicales rencontrées dans la réalité.

Pour combler ces manques, Zimmer Biomet, entreprise américaine leader sur les dispositifs médicaux orthopédiques, a construit des populations de patients virtuels, sur lesquelles sont simulés la pose et le comportement mécanique de ses tiges humérales de prothèse d’épaule. Après une première étude d’environ 500 chirurgies virtuelles, l’équipe a franchi un cap en 2026 avec Amazon Web Services (AWS) : près de 28 000 chirurgies virtuelles, soit plus de 55 000 modèles éléments finis, calculés en moins de 24 heures.

Mais simuler vite ne suffit pas. Comment prouver qu’un modèle dit vrai au point d’alimenter un dossier de certification ? Philippe Favre, directeur associé de la recherche chez Zimmer Biomet à Zoug (Suisse), où il dirige le groupe de biomécanique computationnelle, revient pour Techniques de l’Ingénieur sur la méthode d’essais cliniques virtuels mise au point par son équipe et sur le principal frein qui demeure, à savoir la réglementation européenne.

Techniques de l’Ingénieur : Quelle place occupe la simulation chez Zimmer Biomet ?

Philippe Favre : Nous l’utilisons depuis une trentaine d’années, mais son usage a vraiment explosé ces dernières années car elle nous aide énormément. Nous avons eu des cas de produits qui ne donnaient pas satisfaction, sans que l’on sache pourquoi, et c’est la simulation qui nous a permis de trouver le problème assez rapidement. Et pourtant, nous ne sommes qu’une dizaine de personnes au sein de mon équipe, ce qui est minuscule pour une entreprise de 17 000 à 18 000 salariés.

Comment la simulation intervient-elle dans la certification d’un implant ?

Avant la mise sur le marché d’un implant, nous devons réaliser des essais pour obtenir sa certification. C’est là que la simulation est la plus utilisée, comme dans toutes les grandes entreprises du secteur. Plutôt que de tester toutes les configurations sur machine, nous les simulons, nous identifions le cas le plus défavorable, et nous ne testons physiquement que celui-là. Pour une gamme de tiges humérales, par exemple, nous simulons plus d’une centaine de combinaisons pour un seul essai physique. Le gain de temps et d’argent est évident. Un autre exemple concerne l’optimisation d’un design, ou nous sommes passés de 42 à 6 jours sur un exemple précis grâce à la simulation.

La simulation permet aussi d’aller plus loin que les essais. Prenons la micromobilité, c’est-à-dire les infimes mouvements de l’implant dans l’os, qui conditionnent sa bonne fixation. Au banc, sur des tests avec des os humains, nous la mesurons avec une caméra qui suit le déplacement de l’implant par rapport à l’os, mais seulement en quelques points, en 2 dimensions et en surface. Nous reproduisons alors l’essai avec un modèle par éléments finis. Si les déplacements calculés correspondent aux mesures, le modèle est validé, et il nous fournit les données relatives à la micromobilité sur toute la surface de contact entre l’os et l’implant, dans toutes les directions et sous des chargements réalistes. Nous en apprenons ainsi beaucoup plus, sans risquer de passer à côté d’une zone critique qui n’est pas mesurable sur banc.

Qu’est-ce qu’un essai clinique in silico, et pourquoi en avez-vous besoin ?

En orthopédie, une étude clinique porte sur 50 à 100 patients, suivis jusqu’à dix ans. Or un implant compte typiquement une vingtaine de tailles (17 pour la tige humérale que nous avons étudiée) et des centaines de combinaisons possibles. Ces études ne couvriront donc jamais toutes les tailles, tous les âges et toutes les situations qu’il faudrait théoriquement couvrir. L’idée est donc de créer des patients virtuels pour compléter ces données manquantes.

C’est important, car avec des données manquantes, nous n’accédons pas toujours au marché. En effet, le régulateur est en droit de nous dire que nous n’avons des données que pour une fraction des implants et que cela n’est pas suffisant. Ce qui peut réduire à néant des années de développement. Aussi, comme les patients sont virtuels, rien ne nous empêche d’en simuler davantage pour augmenter la puissance statistique, ou encore étudier des scénarios très difficiles à observer en clinique.

Comment construisez-vous vos populations de patients virtuels ?

Nous partons d’une base de données d’os reconstruits et segmentés à partir de scanners. Pour l’épaule, nous en avons utilisé 45 dans la première étude, puis 155 dans la seconde. Sur ces os, nous réalisons des chirurgies virtuelles avec nos implants issus de la CAO. Pour reproduire la variabilité clinique, nous jouons sur plusieurs leviers : l’anatomie en utilisant différents patients, la densité osseuse, lue sur le scanner puis multipliée par un facteur pour simuler un os de meilleure ou de moins bonne qualité, et les cas de charge, selon qu’il s’agit d’une personne très active ou non. Nous faisons aussi varier le modèle d’implant, sa taille, sa longueur et son positionnement : inclinaison en varus ou en valgus, en antérieur ou en postérieur, rotation. Dans la seconde étude, nous avons combiné tous ces paramètres, avec jusqu’à 148 interventions par anatomie.

Il ne s’agit pas ici de jumeaux numériques de personnes réelles. Ces patients n’ont pas besoin d’exister, ils doivent seulement représenter des patients “plausibles”, qui pourraient se présenter au chirurgien.

Les méthodes académiques existaient déjà. Qu’a-t-il fallu ajouter pour un usage industriel ?

Quand nous avons lancé le projet, il y a six ans, des chercheurs avaient déjà publié des méthodes et automatisé des pipelines. Mais pour obtenir quelque chose qui soit accepté dans le cadre d’une soumission réglementaire, il manquait beaucoup d’éléments, puisque personne n’avait jamais traité l’aspect validation. Personne n’avait non plus développé un pipeline de modélisation au niveau industriel, où tout le code est revu et validé.

Comme tout était nouveau, nous avons publié chacune de ces étapes, pour montrer que la démarche était acceptée par la communauté scientifique. Et nous avons eu de nombreuses discussions avec les organismes notifiés, qui évaluent la conformité des dispositifs avant leur marquage CE en Europe.

Comment valide-t-on un modèle destiné à un essai in silico ?

Valider un modèle face à un comparateur très bien contrôlé, comme un essai au banc ou sur cadavre où l’on maîtrise les paramètres tels que le positionnement ou le cas de charge, est désormais bien accepté. La norme ASME V&V 40, publiée en 2018, encadre cette démarche. En revanche, pour valider un essai clinique in silico, il n’existait rien. Nous avons donc développé notre propre méthode.

Elle repose sur deux étages. D’abord, un essai au banc pour vérifier que la physique du modèle est juste : coefficient de frottement, module d’Young… Ensuite vient une comparaison clinique, pour vérifier qu’à l’échelle d’une population, ce que l’on simule correspond à ce que l’on observe chez les patients. La première étape suit exactement la norme ASME V&V 40, la deuxième s’en inspire et l’adapte pour une comparaison avec la clinique.

Concrètement, comment s’est déroulée cette comparaison clinique ?

Nous avons cherché une étude clinique publiée montrant deux phénomènes connus, le stress shielding et le descellement, et nous avons dès lors appliqué les mêmes méthodes de validation pour ces deux aspects. Une fois la méthode validée, nous avons lancé l’étude proprement dite, en comparant deux tiges humérales : un implant utilisé en clinique depuis plus de quinze ans, avec d’excellents résultats, et le nouvel implant. Nous obtenons alors le même type de résultats qu’une étude clinique, sur deux populations. Nous nous sommes concentrés sur le descellement, première cause de reprise de ces prothèses avec près de 29 % des révisions selon le registre australien. Résultat : la nouvelle tige présente une micromobilité significativement plus faible, donc un moindre risque de descellement. Pour la résorption osseuse au niveau du calcar, nous n’observons pas de différence significative entre les deux systèmes.

Un modèle validé suffit-il pour certifier ces résultats ?

Non, nous ne croyons pas le modèle aveuglément. Nous confrontons en permanence les résultats à la littérature clinique. Par exemple, nous savons que le design de la tige a un impact important, et la simulation permet désormais de le chiffrer : il explique à lui seul 36 % de la variabilité du risque de descellement. Certaines observations ne sont pas évidentes a priori, mais une fois qu’on voit les résultats, il devient possible de les expliquer et de les corréler avec des études cliniques.

Ce que nous apprenons est aussi très concret. Pour les cas de descellement de l’implant par exemple, ce sont surtout son design et les paramètres du patient qui comptent, et nous avons une énorme influence sur le premier. Pour la résorption osseuse autour de l’implant, c’est surtout la qualité de l’os et la façon dont la chirurgie est réalisée : la taille de la tige par rapport à l’os et son inclinaison pèsent ensemble près de 30 %, la densité osseuse 15 %, le design à peine 3 %. Là, nous pouvons agir par la planification chirurgicale, et en sensibilisant les chirurgiens aux paramètres qui comptent.

Pourquoi être passé à l’échelle du cloud ?

La première étude, qui comprenait environ 500 chirurgies virtuelles, a mobilisé nos serveurs pendant trois mois de calcul, auxquels se sont ajoutés six à douze mois de préparation, trois mois de débogage et trois mois d’analyse des données. Augmenter notre capacité informatique en interne coûterait très cher, pour un besoin ponctuel : la plupart du temps, ces machines ne serviraient pas. Avec AWS, Invisibl Cloud et les éditeurs Dassault Systèmes et Ansys (maintenant Synopsys Inc.), nous nous sommes fixé un objectif de 30 000 simulations en 24 heures, avec une automatisation complète du processus. Lancés les uns après les autres, ces calculs auraient pris huit ans.

Le changement d’échelle a modifié nos conclusions. Dans la première étude, certaines tailles d’implant étaient encore trop peu représentées, et plusieurs relations n’apparaissaient que comme des tendances. Avec beaucoup plus de patients virtuels, ces tendances sont devenues statistiquement significatives. À l’inverse, certaines relations qui nous semblaient illogiques ont disparu : elles venaient en fait d’un biais d’échantillonnage, lié au nombre limité de cas simulés. Pour comparaison, l’étude clinique menée sur de vrais patients avec cet implant inclut des participants depuis deux ans, mais à mi-parcours, la taille la plus représentée ne compte que très peu de patients, et plusieurs tailles aucun. Dans notre population virtuelle, toutes les tailles, de 4 à 20, sont représentées, la plupart par plusieurs centaines de cas.

Ce qui a été fait pour une épaule est-il transposable à d’autres implants ?

Pas encore en « plug and play ». Pour l’instant, nous ne l’avons fait que pour un implant. Pour un autre implant, il faudrait adapter la chirurgie virtuelle, et pour une autre articulation, les cas de charge. Ensuite, tout changement de ce type impose de revalider. Mais le travail est beaucoup plus efficace : la première étude nous a pris énormément de temps, la seconde, à plus de 20 000 chirurgies, n’a duré que quelques mois alors même que cela impliquait le travail supplémentaire de la migration vers le cloud.

Le passage à l’échelle a aussi soulevé des questions inattendues, comme les licences logicielles. Les éditeurs nous en ont fourni gratuitement pour l’occasion, mais leurs modèles de licence ne sont pas prêts pour ce type d’usage en énormes quantités pour des temps très courts.

Quelle est la prochaine étape ?

Ces milliers de simulations servent aussi à entraîner des modèles de substitution. En entraînant une régression de type PLS sur 125 modèles éléments finis, nous reproduisons leurs prédictions de micromobilité avec un coefficient de détermination de 0,94. Mais au lieu de 75 minutes de calcul, il faut 5 à 10 millisecondes. Ce travail a été mené avec le Professeur Saulo Martelli, de l’université de technologie du Queensland, en Australie. Cela ouvre des perspectives pour la planification chirurgicale : le chirurgien pourrait par exemple évaluer en direct le positionnement de l’implant sur le scanner de son patient.

Quel a été le principal obstacle, et quels sont les freins persistants aujourd’hui ?

La partie la plus longue a été la validation : définir comment la faire, car la validation de telles simulations n’était pas décrite dans les standards ou la literature, puis la faire. Ensuite, le principal frein aujourd’hui, c’est la loi. En Europe, elle n’autorise pas encore à utiliser les données numériques en remplacement : elles sont considérées comme des données précliniques, pas cliniques. Mais cela est en train de changer. Le texte est encore un peu ambigu, mais nous poussons pour le faire évoluer.

un cadre réglementaire en construction L’idée d’essais cliniques in silico fait son chemin depuis plus de dix ans. En 2013, la Commission européenne finance l’action de soutien Avicenna, qui publie une feuille de route. En 2016, le Parlement européen et le Congrès américain recommandent tous deux le recours aux essais in silico, et la FDA publie un guide sur la présentation des études de modélisation dans les dossiers de dispositifs médicaux. La norme ASME V&V 40, élaborée par un comité présidé par la FDA, suit en 2018. Le régulateur japonais mentionne les essais in silico dans un guide dès 2019, et la FDA a depuis publié un guide sur l’évaluation de la crédibilité des modèles qui les couvre explicitement. En Europe, la fédération des sociétés d’orthopédie (EFORT) a recommandé leur usage dans un consensus sur l’introduction clinique des prothèses articulaires, mais le cadre légal reste à préciser.

Propos recueillis par Pierre Thouverez