La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Puces d’intelligence artificielle : Taïwan restera-t-il le centre de gravité de l’industrie mondiale ?

La domination de Taïwan dans la fabrication des puces d’intelligence artificielle (IA) résulte de plusieurs décennies de spécialisation industrielle, les entreprises américaines comme Nvidia et AMD ayant privilégié la conception au détriment de la production. La maîtrise de la gravure nanométrique et de l’assemblage avancé confère aujourd’hui à TSMC un avantage technologique difficile à concurrencer. L’explosion des besoins en puissance de calcul accentue cette dépendance et pourrait fragiliser les industries engagées dans leur transformation numérique. Les investissements occidentaux, soutenus notamment par le Chips Act européen, devraient progressivement diversifier les capacités de production mondiales. La France pourrait profiter de cette recomposition industrielle en capitalisant sur les compétences de Soitec dans les matériaux semi-conducteurs et du CEA-Leti dans la microélectronique avancée. L’émergence des chiplets, architectures associant plusieurs circuits spécialisés, pourrait notamment ouvrir de nouveaux marchés aux industriels français. La compétition mondiale pourrait ainsi se déplacer de la seule miniaturisation des transistors vers la maîtrise de l’intégration des composants et de leur efficacité énergétique.

OVHcloud : vers l’émergence d’un champion européen de l’intelligence artificielle ?

Avec le lancement de son premier modèle d’intelligence artificielle, Olala mini 7A1B, OVHcloud amorce sa transformation de fournisseur d’infrastructures informatiques en acteur intégré de l’IA. L’entreprise française mise sur des modèles compacts, moins gourmands en ressources de calcul, et sur trois laboratoires spécialisés dans les modèles de langage, le traitement vocal et la recherche documentaire. Associée au déploiement de processeurs graphiques de dernière génération, cette stratégie pourrait accélérer l’adoption de l’IA par les PME industrielles en réduisant les coûts de son intégration. Les applications concernent notamment la maintenance prédictive, l’exploitation des connaissances techniques et l’automatisation des processus de production. L’entraînement d’Olala sur trois supercalculateurs publics européens, dont Jean Zay en France, illustre également le potentiel des infrastructures scientifiques au service de l’innovation industrielle. Le partenariat avec Qwant et Shadow préfigure la constitution d’un écosystème numérique européen capable de concurrencer les géants américains. Cette dynamique pourrait renforcer la souveraineté technologique française, même si la dépendance aux semi-conducteurs américains demeure un verrou stratégique.

Géopolitique de l’énergie : vers une régionalisation des approvisionnements mondiaux ?

Le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transitaient environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, pourrait durablement redessiner la géographie énergétique mondiale. Dans son World Energy Outlook 2026, publié le 19 novembre, l’Agence internationale de l’énergie souligne le caractère historique de ce choc, qui pousse les États à diversifier leurs approvisionnements et à repenser leurs stratégies énergétiques. Les tensions sur les marchés du gaz, du soufre et de l’hélium fragilisent également les industries chimiques, les fabricants d’engrais et les producteurs de semi-conducteurs. Cette crise pourrait accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, le nucléaire et les technologies de stockage de l’électricité. Grâce à son mix électrique largement décarboné, la France dispose d’un avantage stratégique pour électrifier ses procédés industriels, notamment dans la métallurgie, la verrerie et la chimie. Cette mutation ouvrirait de nouveaux débouchés aux fabricants de fours électriques, de pompes à chaleur industrielles et d’équipements de gestion énergétique. La compétitivité industrielle pourrait ainsi dépendre davantage de la capacité des États à produire une électricité abondante, stable et compétitive que de leur accès aux hydrocarbures.

Intelligence artificielle : les géants américains creusent-ils un écart infranchissable avec l’Europe ?

En levant 81,3 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse le 19 novembre 2026, Anthropic franchit une nouvelle étape dans l’industrialisation de l’intelligence artificielle, dépassant le précédent record établi par SpaceX. Cette puissance financière devrait accélérer le développement de modèles plus performants et la construction de centres de données, stimulant les marchés des semi-conducteurs, du refroidissement et des équipements électriques. L’importance des capitaux nécessaires à l’entraînement des modèles pourrait toutefois favoriser une concentration du secteur autour de quelques acteurs américains. Pour les entreprises européennes, cette évolution risque d’accentuer leur dépendance technologique et de réduire leur maîtrise des données industrielles. La France pourrait néanmoins se différencier en développant des modèles spécialisés, moins énergivores, adaptés aux exigences de l’aéronautique, de la santé ou de la production manufacturière. Le projet européen pour une IA industrielle, soutenu par France 2030, participe à cette stratégie de différenciation. La compétitivité française pourrait ainsi reposer davantage sur la maîtrise des applications industrielles de l’IA que sur la course à la puissance de calcul.

Industrie française : vers une recomposition du tissu manufacturier plutôt qu’une renaissance ?

Le ralentissement de la désindustrialisation française en 2026 ne marque pas encore un retournement structurel, mais révèle une recomposition progressive du tissu productif. Si les industries traditionnelles, notamment l’automobile et la métallurgie, restent fragilisées, les secteurs de l’aéronautique, de l’électronique et des équipements électriques bénéficient de perspectives plus favorables, selon la Banque de France. La disparition d’usines risque cependant d’entraîner une perte durable de savoir-faire techniques et d’affaiblir les réseaux de sous-traitance. La robotisation, l’intelligence artificielle et l’électrification des procédés pourraient améliorer la compétitivité des sites existants face à la concurrence internationale. L’émergence de nouvelles filières, notamment dans les matériaux avancés et le recyclage, constitue également un relais de croissance, comme l’illustrent les inaugurations d’usines recensées par Bpifrance. L’un des principaux défis français demeure le passage de l’innovation scientifique à la production industrielle à grande échelle. La réussite de la réindustrialisation dépendra ainsi moins du nombre d’usines inaugurées que de leur capacité à générer durablement de la valeur ajoutée, des emplois qualifiés et des exportations.