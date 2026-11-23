Quatre acteurs européens du numérique unissent leurs technologies pour développer une offre d’intelligence artificielle souveraine. Cette coopération associe recherche web, modèles de langage et infrastructures cloud exploitées en Europe.

À l’occasion de l’OVHcloud AI Summit, organisé le 19 novembre 2026, Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) et OVHcloud ont officialisé un partenariat technologique et commercial destiné à renforcer la souveraineté européenne en matière d’intelligence artificielle. Cette initiative vise à réunir les différentes composantes nécessaires au développement et au déploiement de services hébergés et exploités sur le territoire européen.

La coopération repose sur la complémentarité des technologies développées par les quatre entreprises. Qwant apporte son expertise dans la recherche en ligne, tandis qu’EUSP fournit un index web indépendant. OVHcloud intervient dans la fourniture de modèles de langage et de services cloud. Shadow mobilise de son côté Blade, sa plateforme de calcul reposant sur des processeurs graphiques (GPU), dédiée notamment à l’entraînement et à l’exécution des modèles.

Une première application de ce partenariat est déjà opérationnelle au sein du moteur de recherche Qwant. Sa fonctionnalité de réponse flash, affichée au-dessus des résultats traditionnels, exploite désormais une déclinaison spécialisée dans le résumé d’Olala mini 7A1B, un modèle de langage compact développé par OVHcloud, doté de sept milliards de paramètres, dont un milliard environ est activé pour chaque unité de texte traitée. Exécuté sur les infrastructures de Shadow, celui-ci traite trois millions de requêtes quotidiennes en mobilisant trois fois moins de ressources que le modèle précédent, avec des réponses 20 % plus rapides. Ces gains annoncés par les partenaires concernent les performances opérationnelles, sans indication comparative sur la pertinence des réponses générées.

Présenté le 17 novembre, Olala mini constitue le premier représentant d’une famille de grands modèles de langage (Large Language Models, LLM) développée par OVHai LLM.

Un index web européen pour alimenter les modèles d’intelligence artificielle

L’accès à des informations actualisées constitue un autre volet du partenariat. Créée en 2024 par Qwant et Ecosia, la coentreprise EUSP développe une infrastructure de recherche indépendante destinée aux moteurs de recherche et aux applications d’intelligence artificielle. Les premiers résultats issus de cet index européen ont été intégrés aux services d’Ecosia durant l’été 2025.

Cette infrastructure est accessible par l’intermédiaire de Staan (Search Trusted API Access Network), une solution proposant plusieurs interfaces de programmation applicative (API). Elle permet aux développeurs d’interroger le web en temps réel et d’intégrer les résultats obtenus à leurs applications.

Les services proposés couvrent notamment la recherche traditionnelle, la récupération de contenus adaptés aux modèles de langage et la génération de réponses. Une interface supplémentaire, baptisée Fetch, permet de récupérer le contenu des pages web depuis l’index ou directement auprès des sites concernés.

Ces fonctionnalités servent notamment les systèmes de génération augmentée par récupération d’informations (RAG). Cette méthode consiste à fournir au modèle des documents externes au moment où une requête est formulée. Les modèles accessibles depuis AI Endpoints, le service d’OVHcloud permettant d’exploiter des modèles d’intelligence artificielle sans avoir à gérer leur infrastructure d’hébergement, et les agents développés sur AI Agents, la nouvelle plateforme d’OVHcloud, pourront ainsi exploiter des informations récentes et produire des réponses accompagnées de leurs sources.

Une mutualisation des infrastructures cloud et des modèles de langage

Le partenariat prévoit également un rapprochement entre les catalogues de modèles proposés par Shadow et OVHcloud. Les services Models et AI Fabric de Blade, la plateforme de calcul de Shadow, donnent désormais accès aux modèles à poids ouverts de plus de 70 milliards de paramètres distribués par OVHcloud, ainsi qu’aux différentes déclinaisons d’Olala et aux solutions de transcription audio de Gladia, entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle vocale, acquise par OVH Groupe en juillet 2026.

Réciproquement, les modèles compacts exécutés sur les infrastructures de Shadow rejoignent le catalogue AI Endpoints d’OVHcloud, dont les paramètres d’entraînement sont rendus accessibles pour permettre leur déploiement sur d’autres infrastructures. L’objectif est de diversifier les solutions disponibles tout en proposant des capacités d’inférence moins coûteuses.

La plateforme Blade intervient également dans le développement des modèles. Son service AI Fabric a notamment été utilisé pour certaines étapes de l’apprentissage par renforcement d’Olala. Cette offre permet de mobiliser des ressources de calcul à la demande sans administrer directement les serveurs nécessaires.

Les entreprises et les développeurs peuvent également expérimenter Olala depuis un environnement de démonstration accessible dans leur navigateur avant de procéder à une intégration applicative.

Cette stratégie de souveraineté numérique conserve néanmoins certaines limites. L’hébergement européen ne signifie pas une indépendance complète vis-à-vis des technologies étrangères. Olala mini a notamment été entraîné sur des supercalculateurs européens équipés de processeurs graphiques du constructeur américain Nvidia. L’alliance porte ainsi principalement sur la maîtrise des infrastructures, des données de recherche et de l’exploitation des services d’intelligence artificielle en Europe.