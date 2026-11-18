L'industrie française poursuit sa transformation dans un environnement international marqué par une concurrence accrue et de nouvelles exigences de souveraineté. Malgré un ralentissement des investissements et de l'emploi, plusieurs indicateurs témoignent de sa capacité à rebondir.

La quatrième édition du Baromètre de la Renaissance industrielle 20261, réalisée à l’initiative de France Industrie, de Bpifrance, de Business France, de la Banque des Territoires et de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, dresse un bilan contrasté mais encourageant de l’industrie française. En 2025, la production manufacturière a ainsi progressé de 1,2 % en volume et sa valeur ajoutée a dépassé de 8 % son niveau de 2019. L’industrie manufacturière représente désormais 300 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 10 % du produit intérieur brut (PIB).

La dynamique de réindustrialisation marque toutefois une pause. Après un solde de 63 ouvertures nettes de sites industriels en 2024, celui-ci est tombé à une seule en 2025. Les premiers résultats de 2026 montrent néanmoins une amélioration, avec 202 ouvertures et 174 fermetures à fin septembre, soit un solde positif de 28 sites. L’emploi manufacturier a également reculé de 13 000 postes en moyenne en 2025, après plusieurs années de créations nettes.

Ces évolutions masquent d’importantes disparités sectorielles. L’aéronautique, le spatial, la défense et le ferroviaire bénéficient d’une activité soutenue. À l’inverse, la chimie, la métallurgie, la plasturgie ou encore le verre subissent les effets conjugués des coûts énergétiques, d’une demande peu dynamique et de la concurrence internationale, notamment chinoise.

Des atouts industriels qui résistent aux tensions économiques

Malgré ces difficultés, l’attractivité française demeure un point fort. En 2025, la France a conservé sa première place européenne pour l’accueil des investissements étrangers, avec 1 878 décisions d’investissement, dont 833 dans l’industrie. Le sommet Choose France 2026 a également enregistré 93 milliards d’euros d’investissements annoncés, principalement orientés vers les infrastructures numériques et l’intelligence artificielle.

L’écosystème des jeunes entreprises industrielles constitue un autre facteur de dynamisme. Leur nombre est passé de 1 900 en 2022 à 3 500 fin 2025. Près de la moitié évoluent dans l’industrie verte et 76 % sont implantées hors d’Île-de-France. Leur principal défi reste le passage de la première usine à une production industrielle à grande échelle.

La transition énergétique offre également des perspectives favorables. Grâce à une électricité largement décarbonée, la France dispose d’un avantage compétitif européen. En 2025, le prix moyen de l’électricité industrielle atteignait 125 euros par mégawattheure, contre 162 euros dans l’Union européenne.

Les performances environnementales témoignent aussi des transformations engagées. Depuis 1990, la valeur ajoutée manufacturière en volume a progressé de 63 %, tandis que la consommation énergétique industrielle diminuait de 24 % et les émissions de gaz à effet de serre de 54 %.

Moderniser l’appareil productif pour consolider la réindustrialisation

Pour transformer ces atouts en croissance durable, plusieurs obstacles structurels doivent être levés. La fiscalité de production demeure particulièrement élevée, représentant 2,9 % du PIB français contre 1,4 % dans la zone euro. Les difficultés d’accès au foncier industriel, les délais administratifs et les tensions sur les compétences constituent également des freins aux nouvelles implantations.

La modernisation des équipements représente un autre chantier prioritaire. Avec 195 robots industriels pour 10 000 salariés, la France affiche une densité deux fois inférieure à celle de l’Allemagne. L’adoption de l’intelligence artificielle progresse néanmoins, puisque 17 % des entreprises manufacturières l’utilisaient en 2025, contre 7 % un an auparavant.

L’accélération de la robotisation, de la numérisation et de l’électrification pourrait ainsi renforcer la productivité industrielle. Elle suppose cependant des investissements soutenus, un accès rapide aux infrastructures énergétiques et une meilleure visibilité sur les coûts futurs.

La formation, l’attractivité des métiers et la transmission des entreprises seront tout aussi déterminantes. Près de 500 000 dirigeants pourraient céder leur entreprise d’ici 2030, faisant du renouvellement entrepreneurial un enjeu majeur.

Enfin, les perspectives offertes par la défense, les centres de données, les technologies bas-carbone et la sécurisation des matières premières ouvrent de nouveaux débouchés industriels.

La réindustrialisation française entre ainsi dans une phase de consolidation plutôt que de recul généralisé. La poursuite du mouvement dépendra de la capacité à transformer les investissements annoncés en sites productifs, à accompagner les filières fragilisées et à maintenir des politiques industrielles suffisamment stables pour soutenir des projets de long terme.

1 L’Industrie en mouvement, Baromètre 2026, n° 4. Les chiffres relatifs à 2026 sont des résultats disponibles à la date d’établissement du baromètre et non des bilans annuels définitifs.