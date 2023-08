Juillet 2023 : des records de chaleur liés au dérèglement climatique

Le mois de juillet 2023 est le plus chaud jamais enregistré. Et les vagues de chaleur observées un peu partout dans l’hémisphère nord auraient été quasiment impossibles sans le changement climatique, estime une étude du World Weather Attribution.

Le mois de juillet 2023 a été battu de nombreux records de chaleur. Selon une analyse de Karsten Haustein, climatologue à l’université de Leipzig, la température moyenne mondiale de ce mois devrait être supérieure de 1,3 à 1,7°C à la température moyenne des mois de juillet de l’ère préindustrielle. C’est 0,2 °C (+/-0,1°C) de plus que le précédent record établi en juillet 2019. Ce mois de juillet record intervient après un mois de juin également sans précédent.

Karsten Haustein réagit : « Non seulement ce sera le mois de juillet le plus chaud, mais le mois le plus chaud jamais enregistré en termes de température moyenne mondiale absolue. Nous devrons peut-être remonter des milliers, voire des dizaines de milliers d’années en arrière pour trouver des conditions aussi chaudes sur notre planète. »

Des vagues de chaleur dues au changement climatique

Tout au long du mois, des vagues de chaleur ont frappé le sud de l’Europe, certaines parties des États-Unis et de la Chine. Le 31 juillet, la ville de Phoenix en Arizona enregistrait ainsi son 31e jour consécutif à plus de 43°C. À Pékin, il a fait plus de 35°C pendant 27 jours. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, il faisait 49,9°C dans la Vallée de la mort aux États-Unis. Et le 16 juillet, la Chine battait également un record, le thermomètre atteignant 52,2°C au Xinjiang (ouest).

Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur plus chaudes, plus longues et plus fréquentes. Ces vagues de chaleur en Europe et aux États-Unis auraient été « pratiquement impossibles sans le changement climatique », estime une étude d’attribution rapide réalisée par les scientifiques du World Weather Attribution (WWA). La vague de chaleur en Chine a pour sa part été rendue « au moins 50 fois plus probable » par le dérèglement du climat, d’après l’analyse.

« De tels événements peuvent maintenant se produire environ une fois tous les 15 ans en Amérique du Nord, environ une fois tous les 10 ans dans le sud de l’Europe et environ une fois tous les cinq ans en Chine », préviennent les chercheurs du WWA. Et cela risque de s’empirer si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas rapidement stoppées et que le monde s’éloigne de la neutralité carbone, préviennent les scientifiques. Dans un monde à +2°C, « de tels événements deviendront encore plus fréquents, se produisant tous les 2 à 5 ans ».