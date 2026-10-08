L’optogénétique ouvre la voie au contrôle des cellules par la lumière

Récompensée par le prix Nobel de médecine 2026, l’optogénétique permet de contrôler l’activité de cellules vivantes grâce à la lumière. Déjà utilisée pour restaurer partiellement la vision de patients aveugles, cette technologie ouvre également des perspectives dans les biotechnologies industrielles.

Le 5 octobre 2026, le prix Nobel de physiologie ou médecine a été attribué à Karl Deisseroth, Peter Hegemann et Georg Nagel pour leurs travaux fondateurs sur l’optogénétique. Cette technique, qui associe génie génétique et optique, a profondément transformé les neurosciences en permettant d’activer ou d’inhiber des neurones à l’aide de signaux lumineux.

Son principe repose sur une propriété découverte chez certaines algues, dont les cellules possèdent des protéines sensibles à la lumière appelées channelrhodopsines. Ces protéines fonctionnent comme des canaux ioniques capables de s’ouvrir sous l’effet d’un éclairage spécifique. En permettant le passage d’ions à travers la membrane cellulaire, elles modifient l’activité électrique de la cellule. Leur introduction dans des neurones de mammifères a constitué une avancée déterminante.

Concrètement, un gène codant une protéine photosensible est introduit dans les cellules ciblées, généralement grâce à un vecteur viral. Une stimulation lumineuse adaptée permet ensuite de déclencher ou de modifier leur activité. Cette approche offre un contrôle temporel et spatial particulièrement précis, difficile à obtenir avec les méthodes traditionnelles de stimulation.

Initialement développée pour étudier le fonctionnement du cerveau, l’optogénétique permet aujourd’hui d’explorer les circuits neuronaux impliqués dans la mémoire, les émotions ou certaines pathologies neurologiques. Ses applications thérapeutiques commencent également à émerger.

Des premiers résultats prometteurs contre la cécité

La restauration de la vision représente aujourd’hui l’une des applications médicales les plus avancées. En 2021, une équipe internationale, associant notamment l’Institut de la Vision, l’Inserm et Sorbonne Université, a réalisé une première démonstration clinique chez un patient atteint de rétinopathie pigmentaire.

Cette maladie génétique entraîne la dégénérescence progressive des photorécepteurs de la rétine. L’approche développée consiste à rendre certaines cellules rétiniennes encore fonctionnelles sensibles à la lumière, puis à utiliser des lunettes spécifiques pour leur transmettre des signaux lumineux adaptés.

Le patient traité avait ainsi retrouvé la capacité de localiser, compter et toucher certains objets. Il ne s’agissait toutefois pas d’un retour à une vision normale, mais d’une récupération partielle de fonctions visuelles.

Une nouvelle étude publiée le 7 octobre 2026 dans le New England Journal of Medicine renforce ces perspectives. Sur dix patients atteints de rétinopathie pigmentaire avancée, six ont présenté une amélioration cliniquement significative de leur sensibilité à la lumière. Plusieurs ont également progressé dans la détection d’objets ou le repérage de passages. Le traitement a satisfait au principal objectif de l’essai, qui portait sur sa sécurité.

Ces résultats restent préliminaires. La vision restaurée demeure limitée et nécessite un équipement optique spécifique. D’autres applications sont envisagées dans les maladies neurologiques, notamment Parkinson ou l’épilepsie, mais elles restent au stade de la recherche.

Des perspectives industrielles dans la pharmacie et les biotechnologies

Au-delà de la médecine, l’optogénétique pourrait également transformer certains procédés industriels. Dans l’industrie pharmaceutique, elle constitue notamment un outil prometteur pour le criblage de molécules, en permettant de stimuler des cellules et de mesurer leurs réponses par des méthodes entièrement optiques.

L’autre perspective concerne la bioproduction. Des recherches ont démontré la possibilité de contrôler le métabolisme de levures génétiquement modifiées grâce à la lumière. L’éclairage permet notamment de faire alterner les phases de croissance cellulaire et de production de molécules d’intérêt, sans recourir systématiquement à des inducteurs chimiques.

Cette capacité de pilotage pourrait améliorer le contrôle des fermentations industrielles et de la synthèse de composés chimiques. Toutefois, le changement d’échelle reste un obstacle important, notamment en raison des difficultés à assurer un éclairage homogène dans de grands bioréacteurs.

Entre restauration de la vision, découverte de médicaments et contrôle des procédés biologiques, l’optogénétique apparaît ainsi comme une technologie transversale. Son potentiel industriel dépendra désormais de la capacité à transformer ces démonstrations scientifiques en applications reproductibles, sûres et économiquement viables.