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Revue du Magazine d’Actualité #87 du 5 au 9 octobre

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Chimie et biotech

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Semaine des prix Nobel oblige, la science fondamentale occupe le devant de la scène, des neutrinos cosmiques au contrôle des cellules par la lumière.

En toile de fond, l’Europe cherche à consolider sa souveraineté industrielle face à une concurrence chinoise toujours plus pressante, sur Terre comme en orbite.

🥇 SCIENCES & PRIX NOBEL 2026

Du cœur des molécules aux confins de l’Univers, les Nobel 2026 repoussent les limites de l’observation

Le Nobel de physique récompense Francis Halzen pour l’observatoire IceCube et la détection de neutrinos cosmiques de haute énergie. Celui de chimie distingue Henri Kagan et Kenso Soai pour leurs travaux sur la synthèse asymétrique, aux retombées directes pour la pharmacie.
🔭 Des neutrinos aux molécules, plongez dans les Nobel 2026

L’optogénétique ouvre la voie au contrôle des cellules par la lumière

Le Nobel de médecine distingue Karl Deisseroth, Peter Hegemann et Georg Nagel, pionniers de l’optogénétique. Une étude publiée dans le NEJM fait état d’une amélioration de la sensibilité à la lumière chez six patients aveugles sur dix, et la technique ouvre aussi des perspectives en bioproduction.
💡 Quand la lumière pilote le vivant, l’optogénétique décryptée

🔋 SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE

La batterie, colonne vertébrale de l’électrification européenne

Un rapport de la Backbone Coalition juge les trois prochaines années décisives pour la filière batterie européenne. Il recommande des contrats pour différence, des règles « Made in EU » renforcées et une protection commerciale accrue face à la Chine.
Trois ans pour sauver la batterie européenne ? Les pistes du rapport

Hit Mag, la start-up qui développe des aimants permanents sans terres rares

Issue d’une découverte fortuite à l’Université de Bretagne Occidentale, la start-up brestoise mise sur des aimants à base de fer, élaborés par chimie douce et bas carbone. Après une levée de 1,6 M€, une ligne pilote est attendue fin 2026.
🧲 Des aimants sans terres rares made in Bretagne, découvrez le procédé

« Choc chinois 2.0 » : quels secteurs français sont les plus exposés ?

Selon la Banque de France, la part des importations industrielles chinoises est passée de 9,2 % à 10,7 % entre 2017 et 2025. L’automobile, la métallurgie, la chimie et la pharmacie sont les plus exposées, tandis que d’autres secteurs profitent d’intrants moins chers.
🏭 Choc chinois 2.0 : identifiez les secteurs sous pression

️ 🛰️ GÉOPOLITIQUE & TECHNOLOGIES

Après la terre et les mers, Washington et Pékin se disputent désormais l’orbite

Washington a officiellement reconnu disposer d’armes de contrôle spatial en orbite, ce qui a provoqué une réaction immédiate de Pékin. Satellites « chasseurs », brouillage et zones grises du droit spatial redessinent la rivalité sino-américaine.
🚀 Armes en orbite : les coulisses d’une nouvelle course spatiale

Plan « Osez l’IA » : quel bilan pour sa première année d’existence ?

Le plan a permis de sensibiliser 35 000 entreprises, mais seuls 70 diagnostics IA ont été engagés. Faute d’indicateurs sur l’industrialisation des usages, son efficacité réelle reste difficile à mesurer.
🤖 Osez l’IA, un an après : succès réel ou effet d’annonce ?

👓 Bon week-end et bonne lecture📰

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Particule élémentaire Matériau magnétique Santé Batterie Intelligence artificielle Spatial Voiture électrique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/biotech-et-chimie/

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