La capture du CO2 de l’air par un nouveau matériau organique

Quelle nouveauté a émergé dans le domaine des matériaux en ce mois d'octobre ? Un matériau organique poreux pour piéger les molécules de CO2 de l'air ambiant...

Pour espérer atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, il faudra être capables de capter le dioxyde de carbone (CO 2 ) de l’air extérieur. Pour le moment, les technologies de capture du CO 2 sont uniquement efficaces sur des sources de carbone concentrées, comme les gaz d’échappement des centrales. Les concentrations dans l’air ambiant sont, quant à elles, des centaines de fois moindres.

Quel nouveau matériau durable pourrait permettre de répondre à un tel défi technique ? Selon les chimistes de l’université de Californie à Berkeley (États-Unis), la réponse se nomme COF-999. Dans un article paru le 23 octobre 2024 dans le journal Nature, le premier auteur et doctorant Zihui Zhou ainsi que ses collègues présentent ce matériau organique prometteur…

COF-999 : le renouveau de la capture du CO 2 atmosphérique

À l’origine de cette découverte, on trouve l’un des coauteurs du papier scientifique, le professeur de chimie à l’université de Californie à Berkeley Omar Yaghi. Il est connu pour être l’inventeur des COFs (covalent organic frameworks, ou « structures organiques covalentes ») et des MOFs (metal-organic frameworks, ou « structures organométalliques »), des structures cristallines dont les pores régulièrement espacés permettent l’adsorption (fixation de molécules sur un substrat) de gaz. Il y a deux ans de cela, le laboratoire d’Omar Yaghi met au point le MOF-808, un matériau comportant des amines adsorbant efficacement le CO 2 . Malheureusement, après plusieurs centaines de cycles d’adsorption-désorption, le matériau finit par casser. La faute incomberait à l’instabilité du MOF-808 en milieu basique. Problème : les amines le composant et lui permettant de capter le CO 2 sont des bases…