Webinar sur la modélisation des Milieux Poreux avec COMSOL Multiphysics®

Organisé le jeudi 14 novembre à 11h, cette webconférence mettra l'accent sur la modélisation des milieux poreux. Cette étape essentielle permet d'aborder les questions clés liées à la conception, à la production et à l’optimisation de produits et dispositifs dans de nombreux secteurs.

Lors de ce webinar en accès libre organisé le jeudi 14 novembre de 11h à 12h, nous présenterons la modélisation des milieux poreux et ses applications dans les domaines médicaux, pharmaceutiques et agroalimentaires, ainsi que dans l’étude de procédés environnementaux et énergétiques.

Pour étudier les problématiques des milieux poreux, telles que l’infiltration de polluants dans les sols et les eaux souterraines, la production d’énergie géothermique, l’optimisation des procédés de séchage alimentaire ou encore le compactage de poudres, la plateforme de simulation COMSOL Multiphysics® et ses produits complémentaires offrent une large gamme de fonctionnalités. La capacité unique du logiciel à combiner dans une seule simulation tous les couplages impliqués entre écoulement, transport d’espèces, transfert de chaleur, mécanique ou encore acoustique en milieux poreux permet aux ingénieurs et chercheurs de construire des modèles haute-fidélité de leurs systèmes.

INSCRIPTION

Ce webinar donnera un aperçu des capacités de COMSOL Multiphysics® pour la modélisation des milieux poreux, et mettrons en évidence des fonctionnalités clefs et des couplages multiphysiques prédéfinis à travers différents exemples, tels que le transport de solutés dans les nappes phréatiques ou les écoulements au sein de réservoirs fracturés.