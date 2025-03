Les émissions de CO2 liées aux combustibles fossiles et au ciment ne cessent d’augmenter

Une étude révèle que les plus grands producteurs de pétrole, de gaz, de charbon et de ciment dans le monde continuent à développer leurs activités, amplifiant ainsi leur impact sur le réchauffement climatique. Seulement 36 entreprises émettent plus de la moitié des émissions mondiales de CO₂ des secteurs des combustibles fossiles et de la cimenterie.

Créée en 2013, la base de données Carbon Majors regroupe à ce jour 169 des plus grands producteurs de pétrole, de gaz, de charbon et de ciment dans le monde. Gérée par InfluenceMap, elle quantifie non seulement les émissions directes de CO₂ liées à ces activités, mais aussi celles indirectes provenant de la combustion des produits commercialisés. Comme chaque année, le think tank basé à Londres vient de publier son rapport dans lequel il analyse les derniers chiffres disponibles, à savoir ceux de l’année 2023. Il révèle que les émissions de gaz à effet de serre de ces multinationales ont encore progressé (+0,7 %) comparé à l’année précédente, pour atteindre un volume de près de 34 gigatonnes de CO₂ équivalent.

« Malgré les engagements mondiaux en faveur du climat, un petit groupe des plus grands producteurs mondiaux d’énergies fossiles augmente significativement sa production et ses émissions, souligne Emmett Connaire, analyste principal chez InfluenceMap. L’étude met en évidence l’impact disproportionné de ces entreprises sur la crise climatique, certaines d’entre elles faisant actuellement l’objet de poursuites judiciaires aux États-Unis en vertu du Superfund climatique, étayées par les résultats de la base de données. Cela souligne le rôle crucial des Carbon Majors dans le suivi des émissions, la promotion d’un changement systémique et le soutien aux efforts visant à renforcer la responsabilité des entreprises. »

Le rapport démontre que seulement 36 entreprises des secteurs des combustibles fossiles et de la cimenterie émettent plus de la moitié des émissions mondiales de CO₂ liées à ces industries. En 2023, le charbon est resté la principale source d’émissions, contribuant à 41,1 % des émissions de la base de données et poursuivant son augmentation constante depuis 2016. Alors que les rejets de CO₂ liés au charbon ont augmenté de 1,9 % comparé à 2022, ceux du ciment ont connu la plus forte hausse (+6,5 %), ce qui démontre l’expansion de ce secteur. D’ailleurs, quatre des cinq entreprises ayant enregistré les plus fortes augmentations de leurs émissions en 2023 sont des cimentiers. En revanche, les émissions de gaz naturel ont diminué de 3,7 % et le pétrole est resté stable avec une progression de 0,3 %.

Les entreprises publiques sont celles qui émettent le plus de CO₂

Autre fait important : les entreprises publiques sont celles qui émettent le plus de CO₂ en 2023, puisqu’elles représentent 16 des 20 principaux émetteurs. Dans l’ensemble, elles ont contribué à 52 % des émissions mondiales et les cinq principaux émetteurs publics – Saudi Aramco (Arabie Saoudite), Coal India (Inde), CHN Energy (Chine), National Iranian Oil Co (Iran) et Jinneng Group (Chine) – sont responsables de 17,4 % de toutes les émissions de CO₂. Quant aux cinq principaux émetteurs détenus par des investisseurs privés – ExxonMobil (États-Unis), Chevron (États-Unis), Shell (Royaume-Uni), TotalEnergies (France) et BP (Royaume-Uni) -, ils ont représenté 4,9 % des émissions mondiales de CO₂.

Les entreprises chinoises sont celles qui contribuent le plus à ces rejets, puisqu’en 2023, elles sont responsables de 23 % des émissions mondiales de CO₂ provenant des combustibles fossiles et du ciment. À noter qu’en Asie, les entreprises charbonnières occupent une place importante dans ces émissions de CO₂ et que sept d’entre elles figurent dans la liste des 20 principaux émetteurs, et six se trouvent en Chine et une en Inde, ce qui souligne la dépendance continue au charbon de cette région du monde.

Les auteurs de cette étude ont aussi analysé les rejets de CO₂ couvrant la période allant de 1854 à 2023. Ils révèlent que 67,5 % des émissions industrielles anthropiques depuis la révolution industrielle sont imputables à 180 entreprises et entités publiques. Et que sur cette période, seules 26 entités ont été responsables de plus d’un tiers des émissions mondiales.