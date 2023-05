La première giga-usine de panneaux photovoltaïques d’Europe sera française

Interview

À l’instar du modèle chinois, seule la production à grande échelle de cellules et modules photovoltaïques fiables, durables, très bas carbone et à haut rendement permettra à la filière photovoltaïque française de devenir compétitive. En 2025, sortira de terre la première giga-usine entièrement intégrée. Une première pierre à la construction d’une solution industrielle de grande ampleur pour la filière solaire européenne. Nous avons interrogé Pierre-Emmanuel Martin, président et cofondateur de CARBON, la société qui pilote ce projet titanesque.