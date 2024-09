La revue de presse de la semaine du Magazine d’Actualité de Techniques de l’Ingénieur #1

Nouveauté ! Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous propose sa revue de presse de la semaine. Pour ne louper aucune des informations les PLUS marquantes de ces derniers jours, c'est par ici...

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

L’info la plus ENCOURAGEANTE

Les performances récentes de l’industrie française sont optimistes

A l’initiative de Bpifrance, un état des lieux sous forme d’infographies publié cet été dresse un portrait de l’industrie française. 40 ans de désindustrialisation ont laissé des traces mais la réindustrialisation semble en marche, comptant sur un tissu industriel varié et sain.

La voiture la plus QUANTIQUE

L’informatique quantique stimule le secteur automobile

Dans le monde industriel, le secteur automobile s’intéresse aux applications de l’informatique quantique qui permettraient d’obtenir des résultats plus rapides, plus précis, une meilleure gestion de la supply chain et une prise de décision améliorée.

L’article le plus SEXY

Textile Made in France : la situation du Slip Français

Le textile made in France traverse une période délicate. Guillaume Gibault, président fondateur du Slip Français, explique les démarches de relance de son activité dans ce contexte de crise.

Le sujet le plus EUROPEEN

Hydrogène naturel : un potentiel à développer et une filière à construire

Des permis d’exploration ont été déposés dans des régions de France à la géologie propice à la présence d’hydrogène naturel. Labelliser celui-ci comme décarboné au niveau européen permettrait d’accéder à des subventions et de faciliter la commercialisation en cas de découverte.

L’animal le plus INSPIRANT