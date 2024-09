La revue de presse de la semaine du Magazine d’Actualité #2

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous propose sa deuxième revue de presse. Pour ne louper aucune des informations les plus MARQUANTES de la semaine écoulée, c'est par ici...

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Le nanosatellite le plus COCORICO !



La mission phare du CubeSat ROBUSTA-3A : observer les phénomènes météo méditerranéens

ROBUSTA-3A est le grand nom d’un nanosatellite made in Montpellier. Développé avec l’aide d’environ 300 étudiant.e.s du CSUM. Lancé lors du vol inaugural d’Ariane 6, ce CubeSat de 3 unités va veiller les effets de l’ouest de la Méditerranée du changement climatique.

> Lire l’article dans son intégralité

L’info la plus (DÉ)SATELLISÉE

Un objet de 420 tonnes, qui tourne à 27 000 km/h autour de la Terre ?

And the winner is… SpaceX

En fin de vie, la station spatiale internationale (ISS) doit être désorbitée. La mission, initialement confiée à trois vaisseaux cargo russes Progress, a été modifiée en février 2022. La NASA a finalement délibéré.

> Lire l’article dans son intégralité

L’article le plus ÉLECTRISANT

Automobile électrique : la Chine fait de l’ombre à l’Europe

Très active sur le marché de la voiture électrique et hybride, la Chine a dépassé l’Europe sur le terrain des ventes. Malgré une période délicate sur le plan économique de la RDC, l’UE et en particulier l’Allemagne sont destabilisées.

> Lire l’article dans son intégralité

Le sujet le plus CONSCIENT…

Un soutien croissant pour la criminalisation des atteintes à l’environnement

Un sondage mené auprès de 22 000 personnes dans 22 pays, dont 18 pays du G20 nous apprend qu’une importante partie des participants estiment que les actions qui causent des dommages graves à l’environnement et au climat devraient être criminalisées.

> Lire l’article dans son intégralité

L’article le plus PROTECTEUR

Quand IA rime avec Maya

Pathogènes, parasites, dégradation de l’habitat, pesticides sont des causes du syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles observé en Europe et en Amérique du Nord. Des chercheurs français et mexicains ont développé un modèle d’IA pour détecter les effets sublétaux des pesticides en temps réel.

> Lire l’article dans son intégralité

Le jeu concours le plus BRITISH