La revue de presse quotidienne du 17 décembre 2025 : énergie, intelligence artificielle, compétitivité

Voici les infos à retenir de ce mercredi 17 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les dynamiques industrielles et technologiques européennes se dessinent aujourd’hui à la croisée de choix politiques structurants, d’investissements stratégiques et d’avancées scientifiques rapides. Les questions de souveraineté, d’approvisionnement, de transition énergétique et de compétitivité industrielle occupent une place centrale, sur fond de recomposition des cadres réglementaires. En parallèle, l’accélération des usages de l’intelligence artificielle et des sciences des matériaux ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche et l’industrie, tout en posant des enjeux majeurs de gouvernance et d’équilibre économique.

La France durcit sa position sur l’accord commercial UE-Mercosur, créant des tensions politiques et commerciales

La France a appelé à retarder ou à revoir l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay). Cette décision reflète les fortes oppositions internes des secteurs agricoles et industriels et qui pourrait isoler Paris dans les négociations européennes (Le Monde).

Engie met en service une centrale stratégique en Belgique pour sécuriser l’approvisionnement électrique

L’énergéticien français Engie a annoncé la mise en service d’une centrale à cycle combiné gaz-vapeur de 875 MW en Belgique. Ce projet vise à renforcer la résilience des réseaux électriques et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables (Boursorama).

L’opérateur RTE alerte sur le besoin d’accélérer l’électrification pour soutenir la décarbonation et l’industrie

RTE appelle à un effort national pour accélérer l’électrification des usages (industrie, transports, bâtiments) afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et soutenir la réindustrialisation bas-carbone, malgré un contexte de surcapacité électrique en France (energynews.pro).

Le Conseil de l’UE adopte des orientations sur l’environnement et la bioéconomie à l’horizon 2030

Les ministres de l’Environnement de l’Union européenne devraient approuver des conclusions pour renforcer la résilience face au changement climatique et à promouvoir une bioéconomie compétitive et durable. L’accent est mis sur la circularité, la gestion des ressources et l’innovation verte (Consilium).

Des technologies basées sur l’IA déployées pour surveiller les débris orbitaux

Depuis Toulouse, des solutions fondées sur l’intelligence artificielle associées à des réseaux de capteurs au sol et en orbite sont utilisées pour surveiller l’environnement spatial et anticiper les risques de collisions entre satellites. L’enjeu est crucial pour la sécurité et la durabilité des activités en orbite (La Gazette du Midi).

Les prévisions IA pour 2026

Les prévisions technologiques 2026 d’Analog Devices projettent une intensification de l’IA intégrée dans la robotique humanoïde, des systèmes embarqués et des architectures de calcul analogique en périphérie. Les applications industrielles et mobiles de l’intelligence artificielle en seraient transformées (DirectIndustry e-Magazine).

L’Union européenne intensifie ses réflexions réglementaires sur l’intelligence artificielle et la législation numérique

Les négociations au niveau de l’UE sur un projet de texte législatif pourraient modifier à la fois le RGPD et l’AI Act, formant une seule initiative législative globale. Cette réforme législative en cours suscite un débat politique important sur l’équilibre à trouver entre innovation technologique et protection des droits des citoyens européens.

Le débat européen sur les matières premières critiques se renforce pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement industrielles

Des acteurs industriels et politiques européens appellent à une stratégie coordonnée sur les matières premières critiques, un enjeu central pour les industries de la transition énergétique, des batteries, et des technologies numériques, dans un contexte de concurrence géopolitique accentuée avec la Chine sur ces ressources essentielles (Le Journal des Entreprises).

Google DeepMind annonce un laboratoire scientifique automatisé au Royaume-Uni axé sur les matériaux avancés

Ce nouveau laboratoire automatisé exploite des technologies d’IA et de robotique pour accélérer la recherche sur des matériaux critiques comme les supraconducteurs, les semi-conducteurs et les cellules solaires, illustrant la convergence entre IA, matériaux et innovation scientifique appliquée (Financial Times).

L’Union européenne ouvre une enquête antitrust sur Google concernant l’usage de contenus pour entraîner ses IA

La Commission européenne a lancé une investigation visant Google pour déterminer si l’usage de contenus en ligne (articles, vidéos) afin de former ses systèmes d’IA viole les règles de concurrence. Cette actualité réglementaire majeure autour de l’IA en Europe pourrait avoir des impacts sur les modèles économiques des plateformes et des éditeurs de contenu numérique (AP News).

Des plateformes de science des matériaux intégrant intelligence artificielle et données unifiées révolutionnent la recherche fondamentale

Alors que les travaux techniques continuent, des infrastructures comme MaterialsGalaxy fusionnent données expérimentales et modèles théoriques à l’aide d’IA générative pour accélérer la conception de nouveaux matériaux. Cette avancée scientifique pourrait encourager l’innovation industrielle dans l’électronique, l’énergie et les matériaux avancés (arxiv.org).