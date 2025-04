Les thèses du mois : « Compétitivité de l’industrie européenne : l’union fait la force ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de décembre, « Compétitivité de l’industrie européenne : l’union fait la force ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Modélisation et optimisation de réseaux électriques insulaires à moyen et long terme : étude de l’impact de l’intégration de l’hydrogène à La Réunion – application aux mobilités et au stockage réseau

Agnès Francois

Thèse de doctorat en Génie électrique, soutenue le 17/10/2024

Franche-Comté Électronique Mécanique- Thermique et Optique – Sciences et Technologies / FEMTO-ST

Détection et isolation hybrides robustes des défauts par l’intégration du Bond Graph et de l’intelligence artificielle : application à la production d’hydrogène vert

Balyogi Mohan Dash

Thèse de doctorat en Automatique, productique, soutenue le 07/03/2024

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille

Vers la production d’hydrogène par photocatalyse : élaboration de structures organiques covalentes colloïdales induites par auto-assemblage réactif

Axelle Larrieu

Thèse de doctorat en chimie des matériaux, soutenue le 20/12/2024

Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux (Pau)

D’un futur incertain à un certain avenir : Alignement des anticipations et déploiement de l’hydrogène en France et au Japon

Michaël Fernandez

Thèse de doctorat en sociologie, soutenue le 04/03/2024

Pacte, laboratoire de sciences sociales

Photocatalyseurs pour la production d’hydrogène et le traitement de l’eau

Ana Andrea Méndez Medrano

Thèse de doctorat en chimie, soutenue le 05/12/2024

Institut de chimie physique

Gestion de l’énergie basée sur le diagnostic/pronostic de défaut d’un véhicule électrique hybride à pile à combustible/batterie

Antoine Bäumler

Thèse de doctorat en génie électrique, soutenue le 17/12/2024

ESTACA’Lab

Modélisation et fonctionnement optimal d’un système d’alimentation à base d’hydrogène avec véhicule électrique

Yuchen Pu

Thèse de doctorat en Énergétique, soutenue le 05/12/2024

Franche-Comté Électronique Mécanique- Thermique et Optique – Sciences et Technologies / FEMTO-ST

Dispositifs innovants en électronique de puissance pour les services réseaux basse tension en présence d’un fort taux d’énergies renouvelables et de véhicules électriques

Sabine Vieira Reinert Frello

Thèse de doctorat en Génie électrique, soutenue le 25/11/2024

Laboratoire de génie électrique

Contribution à la gestion d’énergie des stations de recharge de véhicules électriques avec ressources d’énergie distribuées et système multiport

Youssef Amry

Thèse de doctorat en Génie électrique, soutenue le 17/02/2024

Institut supérieur de l’électronique et du numérique