La revue de presse quotidienne du 21 novembre 2025 : automobile, robotique et environnement

Voici les infos à retenir de ce vendredi 21 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle de ce jour met en lumière des signaux contrastés : d’un côté, plusieurs indicateurs économiques se dégradent, affectant des secteurs clés comme l’automobile et le bâtiment ; de l’autre, la dynamique technologique se poursuit avec des avancées majeures en intelligence artificielle et en robotique. À l’échelle européenne, des évolutions réglementaires importantes viennent également bousculer les filières de l’environnement et de la chimie. Voici les principaux faits à retenir.

Forte baisse du marché automobile français

Le site du Journal de l’Automobile indique que le marché automobile français est en plein recul, à des niveaux « jamais vus depuis 50 ans ». Les réseaux de distribution sont particulièrement touchés, ce qui impose une réinvention du modèle économique de la filière.

Valeo sanctionné après un plan 2028 peu convaincant

Toujours dans l’automobile, le média Autoactu.com rapporte que l’équipementier Valeo a vu son cours chuter de 13 % suite à l’annonce de son Plan de croissance 2028, qui ne prévoit pas d’objectif de croissance pour 2026. Pourtant, son positionnement sur les technologies d’avenir et ses prises de commandes lui garantissent une croissance régulière bien au-delà de 2030.

Yann LeCun quitte Meta Platforms pour lancer une start-up d’IA

Le célèbre chercheur français en intelligence artificielle annonce son départ de Meta après douze ans au sein du labo FAIR. Il souhaite créer une entreprise focalisée sur des modèles d’IA capables de « comprendre le monde physique » plutôt que de simplement produire du texte (ZDNET).

Le climat des affaires dans l’industrie française recule en novembre

Zonebourse indique que le climat des affaires pour l’industrie en France affiche un recul ce mois-ci, signalant un ralentissement notamment dans le secteur du bâtiment.

Autorisations « éternelles » pour certains pesticides et feuille de route climatique européenne

rsedatanews.net rapporte que certaines autorisations de pesticides sont désormais attribuées pour une durée illimitée. De même, la Commission européenne publie ses feuilles de route climatiques pour les entreprises tandis que le parlement a rejeté une taxe plastique.

Une entreprise chinoise veut concurrencer les robots de Tesla avec des androïdes « qui font des câlins »

Lu sur Yahoo Actualités : une société chinoise développe des robots humanoïdes concurrents des modèles de Tesla, avec pour particularité une orientation centrée sur l’interaction sociale (« câlins ») plutôt que purement utilitaire.