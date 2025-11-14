La nouvelle Renault Twingo : l’électrique à fabrication européenne et motorisation chinoise

Renault se renouvelle sur le segment des citadines en proposant des voitures électriques accessibles grâce à leurs prix attractifs. Pour y parvenir, le groupe a fait appel à l'ingénierie chinoise qui lui a permis de développer sa quatrième Twingo en un temps record et d'afficher un prix de vente de moins de 20 000 euros.

« La citadine la plus joyeuse du marché conserve ses traits enjoués et rafraîchissants ». Ce sont les mots choisis par le Groupe Renault pour présenter, le 6 novembre dernier, sa nouvelle Twingo électrique.

Pour la quatrième génération de cette voiture emblématique, ses équipes de design ont conservé l’esprit de la Twingo 1 née 32 ans plus tôt. Misant sur la nostalgie des acheteurs, elles ont opté pour un design néo-rétro qui reprend le style esthétique de la première version lui ayant valu le surnom de « la grenouille » (notamment pour ses phares en demi-lune).

La mise sur le marché de cette nouvelle version s’inscrit dans la stratégie nommée « Renaulution » élaborée en 2021 par l’ancien patron de Renault, Luca de Meo. Avec ce modèle, le groupe réaffirme sa place de pionnier de l’électrique en redynamisant le segment A qui regroupe les plus petits véhicules. La R5 E-Tech est d’ailleurs toujours la voiture électrique la plus vendue en France selon les derniers chiffres datant d’août dernier.

46 % de la valeur vient des composants en provenance de la Chine

En entrée de gamme, le premier modèle est annoncé à moins de 20 000 euros, un prix très abordable qui rend la citadine accessible et compétitive. Une prouesse réalisée en s’inspirant des méthodes chinoises : le développement s’est appuyé sur le centre de R&D du groupe automobile basé à Shanghai depuis 2023. Nommé ACDC[1], ce centre mobilise des ingénieurs chinois et mise sur sa proximité géographique pour tirer profit de l’écosystème local dans le but d’adopter le savoir-faire des constructeurs chinois.

Une stratégie payante puisqu’elle a permis à Renault de réduire les délais de développement de sa voiture : la nouvelle Twingo a été conçue en 21 mois seulement et sera commercialisée dès le printemps 2026. Le groupe au losange s’aligne ainsi sur les constructeurs chinois qui affichent des délais d’exécution de deux ans alors qu’il en faut quatre aux constructeurs européens avant la mise sur le marché de leurs produits.

Le recours important à des fournisseurs chinois explique le prix compétitif de la nouvelle Renault Twingo E-Tech. La voiture est, effectivement, équipée d’une batterie LFP[2] fournie par CATL de 27,5 kWh ainsi que d’un moteur électrique de 82 chevaux provenant de l’équipementier chinois Shanghai e-Drive. Précisons qu’il s’agit de la seule Renault électrique à avoir un moteur à aimants permanents. Quant à la partie supérieure de la carrosserie, elle a été conçue par le chinois Launch Design.

Conception en France et fabrication en Europe

Même si Renault a profité de l’ingénierie des entreprises chinoises, le groupe précise qu’il s’agit de « cocréation » ; le design et le style de la voiture restent 100 % français. En outre, le modèle a été conçu sur la plate-forme AmpR Small, créée par le groupe Renault et déjà utilisée pour les R4 et R5.

« Nous n’avons pas délégué l’activité. Ce qui s’est passé, c’est qu’on est humblement venu pour apprendre à aller vite. Et apprendre à aller vite, ce n’est pas simplement apprendre à faire la même chose en plus vite. C’est faire les choses différemment. C’est une transformation » rappelle Jérémie Coiffier, ingénieur en charge du projet de la Twingo.

Autre élément plaidant en faveur de la stratégie du constructeur français : la citadine sera assemblée en Europe, au sein de l’usine Renault située à Novo Mesto, en Slovénie.

[1]Advanced China Development Center

[2] Lithium-fer-phosphate