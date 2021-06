Comment accélérer sa transition vers un modèle d’industrie circulaire ?

Dans une récente étude sur l’industrie circulaire, l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC) et le cabinet OPEO ont classé les freins rencontrés par les industriels qui souhaitent pivoter vers l’économie circulaire, en cinq catégories. Voici quelques pistes permettant aux industriels de lever ces freins et d’accélérer leur transition.

Cet article reprend certains éléments contenus dans la dernière partie de l’étude INEC/OPEO « Pivoter vers l’industrie circulaire ». Il est la suite directe de notre précédent papier ayant pour titre « Repenser les modèles économiques pour pivoter vers une industrie circulaire ».

Ce qui freine les industriels dans leur passage à l’économie circulaire

L’enquête réalisée par l’INEC et OPEO démontre que la capacité à trouver un modèle rentable, les difficultés à atteindre la demande et la complexité de mise en œuvre de chaînes logistiques adaptées sont les trois principaux freins à l’industrie circulaire pour plus de 40 % des industriels interrogés.

Par ailleurs, la taille des entreprises joue également un rôle très important. En effet, les petites entreprises ont une capacité plus limitée à trouver et exploiter des gisements et elles n’ont pas toujours accès aux technologies et filières de compétences adaptées.

Pour François Cathelineau, directeur des Opérations de la PME SuperSonic Imagine, changer de modèle n’est pas simple : « Il est très compliqué pour nous de changer drastiquement de modèle. Nous devons y aller progressivement. Nous évaluons les démarches de relocalisation en Europe avec un choix de fournisseurs en France quand les coûts et l’existence de filières le permettent. Par exemple, nous avons du mal à trouver des partenaires locaux compétitifs pour les cartes électroniques. »

Les grandes entreprises, en revanche, rencontrent des problèmes de nature différente. Elles sont pénalisées par la rigidité de leurs organisations, la complexité de leurs chaînes logistiques et ont plus de mal à se mettre en mouvement. Par ailleurs, il existe encore trop peu de marchés publics réservés et il y a actuellement un manque de sensibilisation et de lisibilité sur les modèles circulaires.

Comment faire pour lever ces freins et se mettre en mouvement ?

Quatre leviers peuvent être utilisés pour réussir le passage d’un modèle industriel linéaire à un modèle circulaire :

nouer des partenariats de type joint-venture, pour faire évoluer le positionnement de son entreprise ;

investir dans des apporteurs de solutions, par exemple des start-up ;

réaliser des innovations techniques, pour faire émerger de nouveaux modèles ;

innover dans les modèles économiques.

En outre, accélérer le passage à l’industrie circulaire nécessite beaucoup de questionnements. L’étude INEC/OPEO propose une quarantaine de questions classées suivant le niveau de maturité, pour aider les industriels dans cette transition.

Voici quelques exemples :

Une entreprise qui se questionne sur l’impact de son activité devra d’abord se demander si l’empreinte environnementale de l’entreprise est connue au-delà du cœur de l’usine.

Une entreprise qui cherche à changer de modèle économique pourra se demander si vendre un service plutôt qu’un bien peut améliorer la relation client.

Une entreprise en phase avancée du changement d’échelle sera peut-être même en mesure de s’interroger sur les liens à établir avec les institutions pour faire évoluer les standards industriels circulaires et alimenter les futures normes et réglementations.

Il est capital d’inventer un nouveau cadre structurel

Cet aspect réglementaire et normatif est particulièrement déterminant pour réussir la transition vers l’économie circulaire. Si la récente loi AGEC et le plan de relance sont des facteurs d’accélération certains, l’urgence environnementale demande d’aller encore plus vite. Aussi, il est capital de construire un véritable cadre structurel pour l’économie circulaire, afin de jouer à la fois sur l’aspect réglementaire, sur le soutien économique, mais aussi sur les changements de comportements.

Le rapport estime qu’il est nécessaire d’opérer cette transition structurelle d’ici trois ans afin d’amorcer le pivot. Ce défi pourra-t-il être relevé ?