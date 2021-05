Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #2

Tous les mois, nous épluchons la presse française et internationale pour vous proposer une sélection des informations scientifiques et technologiques les plus incontournables, amusantes, surprenantes ou simplement d’utilité générale !

Ici vous trouverez notre récap’ de l’actualité scientifique et technologique qui a bercé ou chamboulé le mois de mai. Pour démarrer la semaine au taquet !

Prématuré ?

Peu remarqué à l’international mais fortement médiatisé dans son pays, le vaccin kazakh QazVac fait l’objet d’une campagne vaccinale à l’échelle nationale alors qu’il est encore en phase 3 des essais cliniques, rapporte le Monde.

La 5ème est la bonne

Après quatre tentatives ratées, premier atterrissage réussi pour Starship, la fusée de SpaceX. Un exploit que vous pouvez revoir sur le site de 20minutes.

5, puis 6 !

Selon le quotidien japonais Nikkei, l’après-5G se profile déjà… Le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Yoshihide Suga ont décidé d’investir conjointement 4,5 milliards $ pour le développement de la 6G. L’occasion de rouvrir notre dossier sur la 5G que nous avons publié en novembre 2020, ici.

De mille feux

Le bijoutier Pandora ne vendra plus de diamants naturels, nous informe la BBC. Il bascule ainsi au 100 % diamants de synthèse, fabriqués en laboratoire au Royaume-Uni où ils seront vendus en premier.

On vous parlait déjà des diamants de culture, en décembre dernier, dans cette interview d’Alix Gicquel, fondatrice de Diam Concept ! Cette start-up produit des diamants en laboratoire à destination de la joaillerie.

La fille désastre

Connaissez-vous les NFTs ? Les “non-fungible tokens” sont des fichiers informatiques “gravés” dans la blockchain, dont on vous a récemment parlé ici.

Et voici pourquoi on vous en reparle : le célèbre mème “Disaster girl” s’est vendu aux enchères en tant que NFT ! Il rapporte ainsi la coquette somme de 500 000 $ à Zoë Roth, qui n’est autre que l’enfant sur cette photo, détaille le New York Times. Désormais adulte, elle compte utiliser cet argent pour payer ses études et faire des donations.

Les yeux tout pleins d’étoiles

Au prix d’une manœuvre d’atterrissage risquée, le rover chinois Zhurong s’est posé avec succès sur la surface de Mars. Il entame ainsi une mission de 90 jours ! Détails à lire dans Numerama.

Nous sommes un peu plus perplexes devant cette autre info spatiale, relayée par Indie Wire : le 5 octobre, un binôme russe s’envolera vers l’espace pour… filmer un long-métrage ! Il raconte la quête d’une chirurgienne pour soigner un astronaute.

Voilà de quoi alimenter nos questionnements sur l’éthique de l’espace ! Nous vous en parlions dans cette interview publiée en janvier.

Chaud

La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences catastrophiques sur la recherche dans les régions arctiques, interrompant plusieurs projets en cours. Ce photoreportage de Wired, au Groenland, vous aide à comprendre les enjeux.

Cela n’a pas empêché la publication de l’étude la plus complète à ce jour sur la fonte des glaciers à travers le monde. Résumé du bilan, écrit Pour la Science : chaque année depuis 2000, les glaciers perdent en moyenne 267 milliards de tonnes de glace. Et c’est inquiétant.

N’oublions pas que le réchauffement climatique touche la Terre dans sa globalité : l’Afrique n’en est pas épargnée, nous avons sonné l’alerte dans cet article en février 2020.

Ça pique

Embarquez, au cœur du trafic de cactus. On parie que vous ne vous y attendiez pas ! Le New York Times revient sur cette pratique crapuleuse et sur le démantèlement d’un réseau criminel basé en Italie.

Longue sieste

Résultats prometteurs pour l’une des expériences les plus longues de l’histoire (142 ans !) : à Michigan State University, 11 graines ont germé après une centaine d’années de dormance dans des bouteilles enfouies sous terre. Toujours dans le New York Times.

Crédit image de une : Intissar El Hajj Mohamed//Techniques de l’Ingénieur