Le best of presse : au fil de l’actu sci-tech #1

Tous les mois, nous épluchons la presse française et internationale pour vous proposer une sélection des informations scientifiques et technologiques les plus incontournables, amusantes, surprenantes ou simplement d’utilité générale !

Exceptionnellement, pour cette première édition, nous vous offrons un petit bonus : en plus de nos trouvailles faites au mois d’avril, vous trouverez ici notre récap’ pour le mois de mars. Pour démarrer la semaine au taquet !

Intemporel est le mot

Des scientifiques de l’University College London sont sur la bonne voie pour ressusciter le plus ancien “ordinateur” de l’Histoire ! Découvert dans une épave en 1901, en Grèce, cet appareil, dit “Antikythera” est vieux de 2000 ans, nous apprend la BBC. Il aurait servi à prédire les éclipses (entre autres événements astronomiques).

Naïve IA

Il aura suffi d’un morceau de papier pour leurrer l’intelligence artificielle d’OpenAI. L’IA a ainsi pris une pomme pour un iPad simplement parce que le fruit portait une note manuscrite avec le mot “iPad” écrit dessus. Explications dans le Journal du Geek.

Ciel, les passereaux !

Les oiseaux d’une espèce rare de passereaux, menacée, sont désormais si peu nombreux que leurs petits n’arrivent plus à apprendre à chanter en écoutant leurs aînés. Puisque ces derniers sont introuvables, écrit la BBC.

Casse-tête dans les étoiles

Airbus se lance dans un projet d’usine dans l’espace, nous informe l’Usine Nouvelle. Baptisé PERIOD, ce projet étudiera la fabrication de satellites, ainsi que leur assemblage… en orbite. Oui, rien que ça !

Pendant qu’on y est, pourquoi ne pas construire un village sur Mars ? Un projet fou qui existe bel et bien, puisqu’il est porté par la startup française Interstellar Lab. On vous en parlait ici.

Au secours

Âmes sensibles s’abstenir ! La limace de mer Elysia marginata est adepte de l’ »autotomie » : elle se coupe sa propre tête. Pas de panique ! En 20 jours, cette même tête donnera naissance à un corps régénéré… Comment cette tête reste en vie tout ce temps sans organes vitaux, mystère. Vidéo et détails à l’appui, dans Science.

Throwback lundi

Vous vous sentez dépassé-e par l’infodémie du Covid-19 ? Cette infographie très pratique de Visual Capitalist résume, par ordre chronologique, tous les événements marquants liés au SARS-Cov-2 depuis le début de la pandémie et jusqu’en mars 2021.

Inflammable

À Strasbourg, dans la nuit du 9 mars, une partie des datacenters d’OVHCloud a pris feu, au détriment de 3,6 millions de serveurs web. Dans le Journal du Net, décryptage détaillé des faits et du plan de relance des datacenters. D’ailleurs, nous vous avons parlé ici des mesures de sécurité des datacenters.

De pire en pire…

L’éléphant d’Afrique est désormais considéré en danger d’extinction. Il n’est pas seul, la liste rouge des animaux menacés de l’UICN compte cette année 37 480 espèces, contre 35 764 dans sa précédente édition, rapporte Franceinfo. En avril 2020, on vous parlait déjà des dernières prévisions qui annonçaient une série de chutes soudaines de la biodiversité à travers le monde.

… Avec une note d’espoir

Récemment dévoilée dans Nature Ecology & Evolution, cette carte du monde interactive indique les endroits où l’on pourrait découvrir des espèces encore inconnues.

Soufflez en travaillant

Entre deux mails, détendez-vous et laissez libre court à votre créativité musicale ! Après le Blob Opera, que vous pouvez tester ici, Google vous emmène dans un studio de musique virtuel en réalité augmentée, avec sa plateforme AR Synth. Et si vous désirez en savoir plus sur les applications grand public de la réalité augmentée, vous pouvez consulter notre ressource documentaire.

Ils n’étaient que sept

Et puis, fut découvert en 2017 le 8ème continent : Zealandia ! Berceau de la Nouvelle-Zélande, le reste de sa surface – 94 % de sa superficie, quand même ! – est immergé et reste un mystère. La BBC revient sur sa découverte et son histoire géologique (mais pas que) dans un long format passionnant.

En bonne compagnie

Le blob (à ne pas confondre avec le Blob Opera plus haut !), être unicellulaire pourtant tentaculaire et curieusement débrouillard, sera le nouveau compagnon de voyage de Thomas Pesquet, annonce le CNRS. Ce sont 4 blobs qui ont embarqué avec le spationaute et ont ainsi rejoint l’ISS.

Mon cher Watson

En étudiant le muon, une particule élémentaire, des chercheurs seraient sur la bonne voie pour découvrir une nouvelle force naturelle ou une nouvelle particule. Et voilà qui relance un débat hautement complexe que nous vous invitons à essayer de comprendre dans cet article du Monde…

Un hélicoptère sur Mars

C’est historique. Ingenuity, l’hélicoptère de la Nasa, a effectué son premier vol sur Mars ! Il devient ainsi le premier engin volant à réussir cet exploit sur une autre planète que la nôtre, souligne France Bleu. Le rover Perseverance, qui a transporté Ingenuity depuis la Terre, a capturé ces quelques instants :

You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Mais la mission de la Nasa ne cesse de surprendre ! Une démonstration inédite : toujours sur Mars, le rover Perseverance a transformé du CO2, issu de l’atmosphère martienne, en oxygène. Précisément 5 grammes d’oxygène, soit l’équivalent de ce que respirerait un astronaute pendant 10 minutes, peut-on lire sur le site du Monde.

Au fait, trouverons-nous un jour de la vie sur Mars ? Et si oui, sous quelles formes ? Nous avons répondu à ces questions, et d’autres encore, en interrogeant la chercheuse Frances Westall, directrice de recherche responsable du groupe Exobiologie au CNRS d’Orléans.

Flûte, une fuite

Alon Gal, expert en cybersécurité, a récemment révélé que les données privées – datant de 2019 – de 533 millions d’utilisateurs Facebook, de plus de 106 pays, ont été dévoilées à la suite d’une faille de sécurité, rapporte Franceinfo. Le site Have I Been Pwned vous permet de savoir si vous êtes concerné-e par une fuite de données. Et si vous êtes en quête d’informations plus pointues, nous vous conseillons notre ressource documentaire « Protection des données personnelles dans le système d’information » .

Tout juste un peu enveloppée

Ne culpabilisez plus, même notre planète a des kilos en trop. Bon, en l’occurrence, des tonnes. Chaque année, selon une étude du CNRS, 5 200 tonnes de poussières interplanétaires – des micrométéorites – atterrissent sur le sol terrestre !

Alors là, c(h)imer !

En introduisant des cellules humaines dans des embryons de macaques, des chercheurs ont créé des embryons chimères homme-singe. Très loin des fantasmes de la science-fiction, l’ambition derrière ces travaux n’est autre que thérapeutique, comme maintenu dans cet entretien accordé à Franceinfo.

Larvae ou diva ?

Des amoureux de la photographie sous-marine immortalisent les larves de poissons dans des clichés saisissants dignes du Met Gala ! Dans le New York Times, ces images livrent des informations précieuses pour la biologie marine.

L’info que vous ne pouviez pas rater

Dans 2 ans, le Japon devrait commencer à déverser dans l’Océan pacifique l’eau contaminée (filtrée à plusieurs reprises) de la centrale nucléaire de Fukushima. Mais pas avant d’avoir le feu vert de l’Autorité de régulation du nucléaire (ARN), rappelle Le Monde. Pour commémorer les dix ans de la catastrophe nucléaire, nous avions publié en mars un dossier spécial que vous pouvez lire ici.

Et le meilleur pour la fin

Bonus : dessinez un iceberg et voyez comment il flotte ! Vous l’avez peut-être déjà essayé, mais on ne s’en lasse pas.