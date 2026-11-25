Le gouvernement a décidé d’accentuer la pression budgétaire sur le premier organisme public de recherche du pays. Obligé de revoir ses effectifs et ses dépenses à la baisse, le CNRS se voit imposer un "plan de redressement" par Bercy. Cet arbitrage acte-t-il le début d’un décrochage de la recherche française? En réaction, une pétition vient d’être adressée à l’Assemblée nationale.

Le moment est critique. Le PDG du CNRS, Thierry Dauxois, a réuni, le 6 novembre dernier, un conseil d’administration exceptionnel. Le but : apporter un nouveau rectificatif au budget 2026. Une correction qui se traduit par des restrictions des dépenses empêchant ainsi toute prolongation de CDD et d’une partie des crédits alloués aux laboratoires.

S’ajoute à ces restrictions budgétaires l’intervention de Bercy sur les finances de l’organisme de recherche via la mise en place d’un pilotage tripartite comprenant le CNRS, le ministère chargé de la recherche et celui chargé du budget.

Accroissement de la pression exercée par l’État

C’est le deuxième plan de redressement de l’année. Déjà, le 24 mars dernier, l’ancien PDG du CNRS, Antoine Petit, avait annoncé dans un courrier adressé aux directeurs d’unité, une diminution des prévisions de dépenses de 20 millions d’euros sur le budget 2026. Exigé par le cabinet du Premier ministre, ce rectificatif comprenait le report de 11 projets immobiliers d’un montant de 6,5 millions d’euros et la restitution des 13,5 millions d’euros qui avaient déjà été alloués aux laboratoires le mois précédent (comprenant les crédits de fonctionnement, équipement et investissement). L’ancien PDG y évoquait alors un budget déficitaire de 239 millions d’euros pour l’année 2026. Lors de l’adoption du deuxième budget rectificatif en novembre, le déficit atteignait 296 millions d’euros.

Face aux nouvelles mesures d’austérité imposées par l’État, une pétition pour sauver le CNRS et la recherche publique a été adressée à l’Assemblée nationale. Ayant déjà recueilli plus de 20 000 signatures [1] , la pétition dénonce une mise sous tutelle financière du CNRS par Bercy.

Vers un désengagement progressif de l’État ?

La situation se serait particulièrement détériorée depuis octobre 2024. En effet, depuis deux ans, 500 millions d’euros de charges obligatoires n’ont pas été compensés par l’État, contraignant l’organisme de recherche à puiser dans sa trésorerie. Selon l’auteur de la pétition, il est illogique que l’exécutif refuse de compenser les dépenses supplémentaires qu’il a lui-même imposées à un organisme public qui est financé par l’État. Il accuse celui-ci d’avoir fabriqué le déficit en provoquant l’assèchement des réserves de l’organisme.

Employant plus de 33 000 personnes, dont 10 000 chercheurs, le CNRS concentre la grande partie des subventions de l’État sur la masse salariale des titulaires ; l’essentiel de l’activité de recherche est financé par les ressources propres de l’institution. Celles-ci proviennent à 85 % des contrats de recherche (ANR principalement).

Ces dernières années, les ressources propres du CNRS ont fortement augmenté : +51,6 % entre 2016 et 2025. Elles représentent désormais près de 30 % du budget de l’organisme. Même si l’exécutif invoque la volonté de résorber le déficit structurel, certains voient dans ces coupes budgétaires une incitation à se financer sur les ressources propres.

Une politique qui mettrait en concurrence les laboratoires pour trouver des financements alternatifs aux financements publics, ce qui affaiblirait in fine les équipes de recherches les plus fragiles.

L’auteur de la pétition avance une solution pour résoudre cette crise : réformer le Crédit impôt recherche (CIR) qui coûterait plus de 8 milliards d’euros par an aux finances publiques. Qualifiant le CIR « d’effet d’aubaine et de subvention fiscale déguisée aux grands groupes, sans contrôle ni contrepartie », il propose de réorienter cet argent vers un plan d’investissement dans la recherche fondamentale publique.

En l’absence de sursaut, le déclassement au niveau international du premier organisme de recherche européen pourrait être en jeu.

[1] 500 000 signatures sont nécessaires pour obtenir l’organisation d’un débat en séance publique.