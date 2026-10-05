Boostez votre potentiel avec le CNRS

La connaissance n’a de valeur que lorsqu’elle est partagée. C’est cette conviction qui anime le CNRS et qui guide l’action de CNRS Formation Entreprises. Mettre la recherche fondamentale au service de la société ne consiste pas seulement à produire de nouvelles connaissances. C’est aussi les transmettre, les rendre accessibles et permettre à celles et ceux qui innovent, entreprennent, décident ou accompagnent les transformations de s’en saisir.

La science comme moteur d’innovation

À travers un catalogue de plus de 280 formations, CNRS Formation Entreprises offre un accès direct à une expertise scientifique reconnue, dans des domaines aussi variés que l’intelligence artificielle, la transition écologique et énergétique, la santé, la chimie, les matériaux, les sciences humaines et sociales ou encore l’industrie du futur et les technologies émergentes. Toutes les formations sont conçues et animées par les chercheurs, ingénieurs et experts des laboratoires sous tutelle du CNRS.

Son ambition est de transformer les connaissances issues de la recherche en compétences directement mobilisables, pour accompagner les organisations dans leurs transformations scientifiques, technologiques, industrielles et environnementales.

Transformer les dernières avancées scientifiques en nouvelles compétences

L’émergence de nouveaux instruments et de méthodes d’analyse toujours plus performantes, associée à l’augmentation des volumes de données et à l’intégration de l’intelligence artificielle transforme les pratiques des laboratoires, comme celles des entreprises innovantes. Ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives et font émerger de nouveaux besoins en compétences

Dans ce contexte, la formation constitue un levier essentiel pour maîtriser ces outils, exploiter des jeux de données complexes, croiser les disciplines et s’approprier les technologies qui redessinent les pratiques scientifiques.

L’offre de formation 2027 de CNRS Formation Entreprises s’inscrit pleinement dans cette dynamique. En intégrant de nouvelles formations, elle accompagne les professionnels dans l’appropriation des avancées technologiques et le développement des compétences nécessaires pour répondre aux transformations qui redessinent déjà les pratiques scientifiques.

De nouvelles thématiques de formation

En 2027, le catalogue s’enrichit de nouvelles formations permettant de découvrir ou d’approfondir des techniques devenues incontournables en microscopie et imagerie : la microscopie électronique tridimensionnelle par Serial Block Face Scanning Electron Microscopy (SBF-SEM), la microscopie confocale, la super-résolution par STORM et PAINT 3D, ou encore les méthodes avancées de préparation et d’acquisition d’images.

Cette évolution de l’offre se traduit également par l’essor de la transcriptomique spatiale, à laquelle trois nouvelles formations sont désormais consacrées. Elles couvrent l’ensemble de la chaîne de traitement, depuis les données issues de l’imagerie FISH multiplexée, jusqu’à leur analyse sous Python et leur intégration avec les données de séquençage unicellulaire. Les participants construisent progressivement des pipelines reproductibles, découvrent l’écosystème scverse et mettent en œuvre des méthodes largement utilisées dans les publications scientifiques internationales.

Cette même dynamique se retrouve dans une nouvelle formation consacrée à l’analyse de données en cytométrie spectrale. Les participants apprennent à contrôler la qualité des acquisitions, réaliser les étapes de déconvolution, interpréter des données multiparamétriques et mobiliser les outils d’analyse les plus utilisés par la communauté scientifique.

L’innovation scientifique repose également sur la capacité à concevoir rapidement de nouveaux dispositifs expérimentaux. Une nouvelle formation consacrée au prototypage électronique illustre cette évolution en associant électronique embarquée, programmation Python et intelligence artificielle générative. Sans faire de l’IA une finalité, cette formation montre comment les assistants conversationnels peuvent accélérer le développement d’un prototype, faciliter l’écriture de code ou accompagner les phases de test, tout en conservant le regard critique indispensable à toute démarche scientifique.

La transformation numérique concerne également l’organisation même de la recherche. La généralisation des démarches de science ouverte, des exigences de traçabilité et des principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) conduit les laboratoires à faire évoluer leurs pratiques documentaires. La nouvelle formation consacrée au cahier de laboratoire électronique accompagne cette évolution en proposant une approche à la fois organisationnelle et technique du déploiement d’un environnement numérique partagé.

Au-delà des contenus, cette offre de formation reflète une conviction : les compétences de demain se construisent au contact de la recherche d’aujourd’hui.

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