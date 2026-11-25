Avec sa nouvelle unité de production bordelaise, Saft veut notamment fournir des solutions de propulsion électrique aux secteurs aéronautique et spatial. Il s’appuie sur deux technologies d’électrolytes, l’un polymère et l’autre sulfure, promettant une densité énergétique jusqu’à deux fois supérieure à une batterie Lithium-ion classique.

Le 19 octobre à Bordeaux a été inaugurée par Saft la première unité française de fabrication de batteries à électrolyte solide. Plus précisément, une première ligne est dédiée aux cellules à électrolyte polymère « semi-solide », tandis qu’une seconde est consacrée aux cellules à électrolyte sulfure « tout-solide ». Les technologies de batteries solides, explorées par de nombreux industriels, doivent apporter une densité énergétique supérieure aux solutions à électrolytes liquides actuellement répandues, tout en promettant une sécurité accrue.

Électrolyte polymère

Les batteries à électrolyte polymère reposent sur un électrolyte sous forme de gel. Un liquide est injecté dans la batterie puis polymérisé in situ. Ce procédé permet d’assurer un meilleur contact entre l’électrolyte et les électrodes. Dans ces cellules, la cathode est classique : le fabricant utilise par exemple une chimie Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) ou Lithium-Fer-Manganèse-Phosphate (LMFP). Par contre, « l’anode est plus innovante : c’est un film ultrafin de Lithium-métal. Cette architecture permet d’augmenter la densité énergétique de la batterie en réduisant la masse et le volume occupés par les matériaux actifs », signale Olivier Amiel, responsable R&D Europe de Saft. Ces cellules devraient parvenir à une densité énergétique de 400 Wh/kg, contre 250 à 300 Wh/kg pour une batterie Lithium-ion conventionnelle.

Tout-solide

D’un autre côté, le site produit des batteries à électrolyte à base de sulfure. Il s’agit alors bel et bien d’une batterie « tout-solide ». Dans ces cellules, l’anode, la cathode et l’électrolyte qui les sépare sont solides. Avec la technologie à électrolyte liquide, les recherches portaient sur la mise au point de nouvelles chimies des électrodes. Là, l’enjeu est différent : « L’un des principaux défis est d’industrialiser les nouveaux procédés de fabrication, qui doivent garantir un contact suffisant entre les différentes couches afin d’assurer la circulation des ions, sans trop comprimer les composants pour ne pas les endommager », note Olivier Amiel. Ces batteries pourraient atteindre une densité énergétique jusqu’à 500 Wh/kg, selon Saft.

« Les travaux menés sur les batteries à électrolyte polymère rendent également possible la validation de nombreuses briques technologiques utiles au développement des futures générations de batteries “tout-solide”. Elles permettent de tester d’autres éléments de la batterie, par exemple face à l’augmentation de la densité énergétique », poursuit le responsable R&D.

Sécurité

Outre la quantité d’énergie qu’elles contiennent, l’autre argument avancé en faveur de ces batteries est une sécurité accrue. Pour l’instant, Saft a fait réaliser des tests en interne. Olivier Amiel souligne que « lorsque la batterie tout-solide se dégrade, certains matériaux peuvent libérer des vapeurs. Toutefois, l’absence d’électrolyte liquide (solvant organique inflammable) améliore le niveau de sécurité et réduit les risques associés aux phénomènes d’emballement thermique ».

Quant aux risques de dégagement de sulfure d’hydrogène, liés à l’utilisation de sulfure, il est selon lui présent surtout au moment de la fabrication des électrodes. En effet, les sulfures se dégradent au contact de l’humidité. « C’est pourquoi ces matériaux sont manipulés dans des environnements extrêmement secs. Par contre, une fois intégrés dans la cellule et associés aux autres composants, ils ont un comportement différent. Leur réactivité est fortement réduite », poursuit-il.

Enfin, Saft souligne que la fabrication des électrolytes à base de sulfure se fait par voie sèche. Par conséquent, contrairement aux solutions à électrolytes liquides ou semi-liquides, la production ne comprend pas de phase d’évaporation du solvant. « Cela fait économiser 40 % des émissions de CO 2 associées à cette étape de production », indique Olivier Amiel.

Aviation et spatial

La nouvelle unité de Saft est capable de produire plusieurs dizaines de milliers de cellules par an. « Notre objectif n’est pas encore la commercialisation de masse, mais l’accélération du développement technologique et des partenariats industriels », explicite Olivier Amiel. Les cellules produites pourront notamment être évaluées dans le cadre de programmes menés avec des partenaires tels que Safran, afin de développer et tester de futurs systèmes de propulsion électrique.

Un accord a en effet été signé en 2025 entre Saft et Safran, équipementier pour l’aéronautique, prévoyant la fourniture de cellules à électrolyte semi-solide ou solide. Le secteur de l’aviation recherche ainsi des voies pour décarboner les vols, notamment avec une propulsion hybride-électrique et électrique.

Avec ces nouvelles générations de batteries, Saft vise en priorité les marchés de l’aviation et du spatial. « Grâce à leur forte densité énergétique et à leur faible masse, ces technologies répondent particulièrement aux exigences de ces secteurs, qui pourraient figurer parmi les premiers à les adopter », anticipe Olivier Amiel.