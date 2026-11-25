Pièces de plusieurs mètres, parois fines, aciers inoxydables exigeants : dans le nucléaire, une opération d’usinage peut durer jusqu’à 48 heures, et la réussite de l’opération se jouer sur d’infimes détails.

Thomas Charrel, Ingénieur R&D usinage au Centre technique de Framatome à Saint-Marcel (71), rattaché à la Direction technique et ingénierie utilise la simulation pour trouver, avant même de lancer la machine, les conditions de coupe idéales.

La relance du nucléaire amène Framatome à produire plus, et plus vite. L’usine de Saint-Marcel, qui assemble les composants lourds des réacteurs, se prépare ainsi à équiper deux EPR2 par an. Le groupe investit aussi dans de nouvelles machines d’usinage de grande dimension. Dans ce contexte, chaque heure d’utilisation des machines d’usinage compte. Thomas Charrel travaille sur la simulation numérique des vibrations en usinage. Il s’appuie sur nessy2m, une bibliothèque de simulation développée par l’ENSAM, en consortium avec Framatome, Safran et le Cetim. Sur deux cas concrets, Thomas a expliqué pour Techniques de l’Ingénieur comment la simulation a permis de valider des opérations jugées risquées, de gagner en productivité et d’éviter des montages inutiles.

Techniques de l’Ingénieur : Quel est le rôle du Centre technique de Framatome en matière d’usinage ?

Thomas Charrel : Le Centre technique est en quelque sorte le laboratoire de Framatome. Nous y disposons de moyens expérimentaux qui aident les entités du l’entreprise à mettre au point leurs procédés. J’évolue au sein de l’équipe usinage, qui remplit deux missions. La première consiste à préparer les opérations d’usinage des futures usines. La seconde relève de la R&D : nous développons de nouvelles stratégies et nous testons de nouveaux outils d’usinage. C’est dans ce cadre que je travaille sur la simulation numérique des vibrations en usinage.

Pourquoi l’usinage est-il si délicat dans le nucléaire ?

Nous travaillons surtout l’inox et l’acier, un peu l’inconel et très occasionnellement le titane. L’acier pose en général peu de problèmes en usinage, mais l’inox est plus ductile, il chauffe davantage et le copeau est de fait plus compliqué à gérer : il faut donc des outils et des revêtements spécifiques qui tiennent la température. Sur les internes de cuve, les pièces sont en inox, souvent de faible épaisseur et de très grande taille. Ce sont des pièces qui peuvent ainsi être sujettes à la vibration lors des opérations d’usinage.

Que permet de simuler votre outil ?

Avec nessy2m nous simulons le tournage, le fraisage et l’alésage. Notre objectif premier est de prédire les vibrations générées pendant l’usinage ainsi que les efforts de coupe, la flèche statique de l’outil et l’état de surface obtenu.

Comment fonctionne la simulation ?

Nous maillons la géométrie de l’outil et celle de la pièce, puis nous ajoutons les paramètres opératoires : vitesse de rotation, vitesse d’avance, et trajectoire. On obtient alors à chaque instant la section de matière coupée. Un modèle d’effort la traduit en efforts de coupe. Un modèle dynamique donne ensuite la réponse de l’outil et de la pièce à ces efforts, donc leur déplacement. Ce déplacement modifie la section coupée, qui modifie les efforts, et ainsi de suite. On itère sur toute la pièce : ce qui n’a pas été enlevé à la fin, c’est l’état de surface.

Comment rendez-vous ces modèles fiables ?

Principalement en nous appuyant sur l’expérience. Pour le modèle d’effort, nous récupérons l’outil et la matière, et nous usinons en laboratoire, dans des conditions parfaitement maîtrisées, pour aboutir à une loi de coupe. Pour le modèle dynamique, nous réalisons un essai par marteau d’impact, aussi appelé essai de sonnage. Nous tapons avec le marteau de choc, ce qui excite toute une plage de fréquences, et des accéléromètres enregistrent la réponse. Les pics obtenus sont les fréquences de résonance de la pièce. Nous savons faire ce calcul numériquement, mais un modèle recalé sur le réel est plus fiable.

Sur un cas concret, qu’a apporté la simulation ?

Nous avons appliqué cette méthode sur une pièce des internes de cuve : c’est un grand cylindre ajouré d’environ 4 mètres, à paroi fine, qui est contourné à la fraise. Le risque de vibration était élevé et la gamme de fabrication nouvelle. La question était donc d’abord liée à la faisabilité et à la productivité. Les premiers essais avaient fait apparaître des débuts de vibration, ce que la simulation a reproduit. Nous avons ensuite simulé 4 opérations et étudié 96 conditions de coupe afin de développer de nouvelles stratégies et de tester de nouveaux outils d’usinage. In fine, la faisabilité des opérations a été validée, et des conditions optimisées ont permis d’augmenter la profondeur de passe sans vibration, avec un gain significatif de 50% de productivité.

Ce gain n’est-il pas contre-intuitif ?

La dynamique n’est pas du tout linéaire. Dans notre cas, pour des conditions de coupe très proches, l’opération peut être franchement instable, alors que, dans d’autres conditions pourtant très peu différentes, l’outil reste parfaitement stable, y compris avec une profondeur de passe plus importante. La pièce avait une dizaine de fréquences critiques, l’outil cinq ou six, et elles interfèrent. Il existe des vitesses où tout se passe bien et d’autres où tout se passe mal. Dans ce cas, aller plus vite ne veut pas dire vibrer davantage.

L’optimisation a-t-elle du sens pour des pièces quasi unitaires ?

Oui. L’usinage est un milieu très conservateur. Nous partons des données du fabricant d’outils, et nous les réduisons jusqu’à trouver une condition qui marche. A partir de là, nous n’y touchons plus. Mais ces opérations peuvent durer 24 à 48 heures, donc gagner 12 ou 24 heures, sur des machines dont le fonctionnement peut coûter 500 euros de l’heure, même pour une pièce par an, ce n’est pas négligeable. Ensuite, il y a une vraie volonté d’accélérer les cadences pour construire de nouveaux réacteurs.

La simulation sert-elle aussi quand rien n’existe encore ?

Je vais vous décrire un autre cas intéressant sur lequel nous avons travaillé. Il s’agissait d’ouvrir une poche à 8 mètres de haut sur une pièce de 8 mètres, sans machine ni outil disponibles. La question qui se posait alors était de savoir si le bridage de la pièce suffirait à éviter les vibrations. Installer un bridage à cette hauteur demande un dimensionnement spécial, de la manutention et pose des questions de sécurité. Nous avons donc modélisé la pièce par éléments finis et repris un modèle d’effort d’une étude précédente. Puis nous avons comparé quatre configurations de bridage sur la pièce :

mors seuls,

mors et équerres,

mors, équerres et raidisseur intérieur,

mors et raidisseur.

Avec quel résultat ?

La simulation a montré que la solution avec mors et équerres suffisait. Ainsi maintenue, la pièce ne présentait quasiment aucun risque de vibration. Le raidisseur intérieur devenait inutile. Nous avons évité de l’acheter, puis de le positionner, ce qui représente un gain de temps de mise en place d’environ 200 heures par an.

Propos recueillis par Pierre Thouverez