Le secteur du recyclage veut résister à la crise

Federec fait un point sur la situation des marchés et des entreprises de recyclage à la fin juin. La crise du Covid-19 s’ajoute à la fermeture des frontières chinoises aux importations de déchets fin 2018. La situation est particulièrement difficile pour certaines activités.

Le confinement a lourdement impacté la collecte des déchets, avec des baisses comprises entre -20 % et -80 % suivant les filières. En mars et avril, la collecte a ainsi chuté de 80 % pour les métaux et pour le BTP. La filière des métaux a été particulièrement touchée par la fermeture des déchetteries, des réseaux de distribution pratiquant la reprise des anciens équipements lors d’un nouvel achat et de 60 % des centres de véhicules hors d’usage (VHU).

La baisse des volumes de collecte a atteint 50 % pour le bois, 25 % pour les plastiques et 20 % pour les papiers. En plus, la collecte des textiles a été totalement à l’arrêt entre mi-mars et mi-juin. La filière du verre ménager est certainement celle qui a le moins souffert de la crise. La collecte n’a pas baissé, la hausse de la consommation des ménages ayant compensé la disparition du gisement des cafés-hôtels-restaurants.

Une reprise difficile, différenciée selon les secteurs

Depuis, la reprise est difficile. Les volumes de collecte restent plus faibles qu’avant la crise sanitaire. L’offre dépassant la demande, les entreprises subissent une baisse des cours des matières recyclées sur la quasi-totalité des filières. La demande des consommateurs baisse davantage que les volumes collectés, ce qui continue à entraîner une hausse des stocks. « La perte de chiffre d’affaires estimée sur le second trimestre 2020 est de l’ordre de 900 millions d’euros sur l’ensemble de la filière », partage la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) dans une note de conjoncture. C’est près de 10% du chiffre d’affaires du secteur en 2019.

Le retour à la quasi-normale est désormais acté pour la collecte des déchets de bois. L’industrie aval reste néanmoins environ aux deux tiers des volumes d’avant la crise. La collecte des textiles a également repris depuis mi-juin. Mais les sites de recyclage connaissent des surstocks suite à la fermeture des principaux débouchés de la filière à l’export. Fin juin, l’activité de la filière BTP atteint environ 90 % de ses niveaux d’avant la crise. Mais les perspectives ne sont pas bonnes car les élections municipales et la crise ont entraîné un gel des nouveaux chantiers pour les prochains mois.

L’activité reprend pour la filière papiers-cartons et devrait retrouver son rythme d’avant crise dans les prochaines semaines. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, car le secteur est en crise et l’offre est ici bien supérieure à la demande. Federec rappelle l’importance de relocaliser les activités papetières en France pour trouver des débouchés nationaux à nos papiers recyclés.

Une situation tendue pour les plastiques et les métaux

L’activité reprend aussi pour le recyclage des plastiques. Toutefois, la baisse du prix du pétrole et l’arrêt des industries consommatrices de plastiques recyclés, mis à part les emballages alimentaires, continuent à rendre les conditions difficiles. Le prix des résines vierges chute. Entre janvier et juin, les stocks sur les centres de tri et les usines de recyclage ont doublé. Pour assurer un avenir au plastique recyclé, Federec rappelle que « les travaux en cours sur la définition des taux d’incorporation minimal par filière sont essentiels ».

Pour les métaux, les taux de collecte se situent aujourd’hui entre 70 % et 80 % des niveaux précédant la crise. L’aéronautique et l’automobile en particulier continuent d’avoir des niveaux de production de déchets métalliques faibles. Concernant les débouchés sur les marchés français ou extérieurs, la demande reste faible. « En France, les aciéries, les fonderies et les affineurs fonctionnent à des taux de charge de 50 % à 70 %, en lien avec le niveau de production des industries manufacturières, notamment automobile », analyse Federec