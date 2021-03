L’écoconception s’installe dans les entreprises, selon l’Ademe

L’ADEME publie un baromètre de recours à l’écoconception par les entreprises françaises. 21% des entreprises indiquent généraliser la démarche d’écoconception pour l’ensemble de leurs produits. Le Plan de Relance soutient les projets à différentes phases de maturation.

L’Ademe publie le Baromètre Ecoconception 2020, le dernier en date remontant à 2014. Pour ce nouveau numéro, Harris Interactive a interrogé pour l’Ademe divers types d’entreprises entre le 21 septembre et le 16 octobre 2020 via un questionnaire en ligne et une enquête téléphonique. Parmi les 394 répondants, près de 300 ont intégré l’écoconception au moins de façon sommaire dans leurs plans stratégiques. Dans ce baromètre, l’Ademe recense 33 % d’entreprises qui intègrent l’écoconception « de manière systématique » pour améliorer leur performance environnementale sur le long-terme. En parallèle 18 % l’intègrent dans leur stratégie pour améliorer la performance environnementale sur le court-terme. Mais encore 25 % des entreprises se disent seulement informées sur le sujet, avec une intégration limitée des principes de l’écoconception.

Plus généralement, 21 % des entreprises déclarent déployer la démarche d’écoconception à un niveau généralisé du portefeuille de leurs produits mis sur le marché. Parmi les entreprises impliquées dans l’écoconception, le baromètre indique que deux entreprises sur cinq ont mis en place un système de management environnemental et 18 % ont une certification environnementale ISO 14001 de leurs produits.

La performance environnementale gagne du terrain

L’Ademe note « une forte dynamique de progression » entre 2014 et 2020. En particulier, les entreprises multiplient leur nombre de projets d’écoconception. En 2020, elles avaient réalisé en moyenne 32 projets d’écoconception depuis 3 ans. Elles citaient uniquement 6 projets en 2014. Parallèlement, l’écoconception s’ancre dans les entreprises : le panel interrogé avait en moyenne 4,5 ans d’ancienneté en écoconception en 2014, et 9 ans en 2020.

Pour initier la démarche, la motivation personnelle du dirigeant reste indispensable. Elle est mise en avant par 64 % des répondants. S’ensuivent le besoin d’anticiper les futures réglementations (40 %), et la recherche de nouveaux marchés (32 %). Les entreprises mettent aussi en avant le rôle des parties prenantes pour justifier l’intégration de la performance environnementale à leur stratégie. Elles citent ainsi les clients (78 %), les employés (33 %) et les fournisseurs (31 %).

L’écoconception pour tous les salariés

Quelle que soit la taille des entreprises, la formation à l’écoconception prend une part de plus en plus importante. Parmi les répondants, 91 % des entreprises de plus de 250 salariés et 73 % des moins de 10 salariés sensibilisent et forment leur personnel à l’écoconception. Toutefois, seulement 19 % des entreprises de plus de 250 salariés intègrent systématiquement l’écoconception, contre 45 % pour les entreprises de moins de 10 salariés. « Les petites entreprises sont plus rapidement au stade d’une écoconception généralisée sur leur portefeuille de produits, marquée par une augmentation significative de leur volume de ventes », explique l’ADEME.

Les entreprises impliquées depuis 6 ans font part de leur retour d’expérience pour mettre en avant les bénéfices de l’écoconception sur leurs résultats. 21 % d’entre elles pilotent le retour sur investissement de la démarche mise en place. Résultat : 34 % des entreprises perçoivent une augmentation du volume des ventes, dont 6 % une augmentation significative. Elles étaient respectivement 29 % et 0 % en 2014. Elles mettent aussi en avant une hausse de notoriété (62 %), une meilleure relation avec les clients (48%) et une motivation des employés plus importante (38 %). En contrepartie, les entreprises expriment des attentes et besoins pour renforcer leur démarche : formations, conseils, méthode de comptabilité des impacts économique de l’écoconception.

Dans le cadre du déploiement du Plan de Relance dans les territoires, l’ADEME propose plusieurs aides financières exceptionnelles pour financer leurs démarches d’écoconception. En particulier, l’appel à projets Perfecto est ouvert jusqu’au 8 avril pour déployer une démarche d’écoconception dans un projet de R&D. Des aides appuient les pré-diagnostics écoconception, d’autres les phases d’études ou encore les investissements permettant d’aboutir à la commercialisation de produits et services écoconçus.