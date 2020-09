Les datacenters seraient plus performants sous l’eau

Bilan positif pour le projet Natick de Microsoft. La fin de la phase 2 de ce projet entamé en 2014 a permis de constater un ratio de 1 pour 8 concernant les pannes serveurs entre ce datacenter immergé et son équivalent terrestre.

Les datacenters sont des maillons essentiels à toutes les entreprises et les particuliers qui échangent en temps réel des milliards de données. Tous les grands opérateurs de centres de données travaillent à optimiser leur fonctionnement et leur consommation électrique.

Sachant que plus de 60 % de la population mondiale est à moins de 150 kilomètres du rivage selon l’UICN (Union mondiale pour la nature), Microsoft réfléchit à installer des datacenters sous-marins près des côtes. Ces installations pourraient ainsi fournir des connexions performantes (cette promiscuité permettant de réduire la latence).

Cette idée n’est pas récente. En 2014, Microsoft entame la phase 1 de son projet Natick. Deux ans plus tard, son « Northern Isles datacenter » est plongé au large de la Californie.

Ayant eu la confirmation de la validité de son projet, l’éditeur a lancé quatre ans plus tard la phase 2. Cette fois, le prototype (une citerne étanche de 12 mètres de long et intégrant 864 serveurs) est plongé au nord de l’Écosse, dans les iles Orcades. Il est simplement alimenté par un câble sous-marin et de l’énergie renouvelable en provenance des Orkney Islands.

Pas d’intervention humaine ; pas d’erreurs…

L’objectif de cette seconde partie était de vérifier la faisabilité logistique, environnementale et économique du concept. Cette mission a été assurée par Naval Group, une entreprise française qui possède une expertise mondiale en matière d’ingénierie, de fabrication et de maintenance de navires et de sous-marins militaires ainsi que de technologies énergétiques marines.

Après deux ans d’exploitation et une intégration réussie à l’infrastructure cloud de Microsoft, le bilan est positif. En premier, ce datacenter sous-marin est plus fiable que son équivalent terrestre avec un ratio de 1 pour 8 concernant les pannes serveurs.

Si l’eau assez fraiche de l’Écosse (16°C maximum en août près de ces îles…) permet de dissiper plus facilement l’énergie calorifique produite par les ordinateurs avec une moindre élévation de température, c’est la conception du datacenter qui permet d’obtenir un tel ratio.

L’équipe du projet Natick a en effet conçu un centre de données capable de fonctionner sans interventions humaines pendant cinq ans. Les avantages de cette approche comprennent des coûts d’exploitation plus faibles (pas besoin de personnel) mais, surtout, des risques d’une mauvaise manipulation humaine inexistants.

Ces excellents résultats sont peut-être dus à l’atmosphère d’azote inerte et hermétique dans laquelle la nacelle a été pressurisée avant son déploiement. L’absence de corrosion des composants électroniques serait également un facteur favorable. Des hypothèses qui vont être étudiées par Microsoft.

Concernant la faisabilité logistique, environnementale et économique du concept, elle est également positive. « Le datacenter a fait surface dans un excellent état global, accompagné de quelques algues et berniques. Plus tard, l’inspection durant le démantèlement à terre nous a confirmé le très bon état global de toutes les installations », confirme Stéphane Gouret, architecte d’ensemble du projet Natick chez Naval Group.