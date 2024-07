Les déchets de maïs s’invitent dans les revêtements muraux

Et si l'on vous disait que vos revêtements muraux pouvaient être en maïs plutôt qu'en stratifié ? C'est le nouveau produit que proposent deux startups néerlandaises.

La Commission européenne prévoit une croissance régulière de l’utilisation de matériaux biosourcés dans toutes les industries. Dans cette perspective, CornWall est un nouveau revêtement mural intérieur destiné aux bureaux, commerces et hôtellerie. Il se présente comme une alternative au revêtement mural en céramique ou à d’autres matériaux composites tels que les panneaux stratifiés haute pression.

Fabriqué à partir de rafles de maïs, les épis dépouillés de leurs grains, il est imaginé par deux startups néerlandaises : FRONT (anciennement StoneCycling) et Circular Matters. Ces déchets organiques sont largement disponibles et généralement destinés à la combustion pour obtenir de la chaleur, la digestion en biogaz, ou la transformation en litière.

Un produit biosourcé à 99 % et à faible impact carbone

FRONT l’assure dans la déclaration de durabilité du produit : « Presque toutes les autres matières premières sont également fabriquées à partir de biomasse à croissance rapide. Seules de petites quantités de pigments et d’ingrédients de revêtement ne sont pas biosourcées. C’est ainsi que nous obtenons un pourcentage biosourcé supérieur à 99 %. Dès que nos fournisseurs de pigments et de revêtements disposeront de produits 100 % biosourcés, nous changerons immédiatement. »

L’intérêt réside aussi dans le faible impact carbone du produit. Pour avoir des chiffres précis, il faudra toutefois attendre sa déclaration environnementale de produit (EPD), que l’entreprise espère obtenir au troisième trimestre de cette année. Ce document réglementaire fournit des données sur l’impact environnemental des matériaux de construction.

Une production en Belgique avec des épis européens

CornWall est produit par Circular Matters dans un atelier à Anvers, en Belgique, grâce à un procédé de pressage. « En chauffant la matière organique jusqu’à 150°C, les polymères de la biomasse s’activent et forment des liaisons fortes, ce qui donne un produit final solide et stable, explique FRONT sur son site Internet. Ce processus de chauffage est électrique, alimenté par une énergie durable, principalement provenant de panneaux solaires situés sur le toit de l’installation de production. » Le toit de la ligne de production comprend ainsi 2 106 panneaux solaires générant environ 600 000 kWh d’électricité.

CornWall peut être fixé au mur sans colle. Ces systèmes de fixation démontables permettent aux clients de le réutiliser. « À l’avenir, nous envisageons de mettre en place un système de recyclage permettant le retour des produits en fin de vie, avance FRONT. Ces carreaux peuvent ensuite être meulés et transformés à 100 % en un nouveau produit ». La collection de base CornWall se prépare sous la direction créative et stratégique du Studio Nina van Bart. Elle comprendra une texture, huit couleurs et deux tailles (600*600*4 mm et 300*600*4 mm). D’autres textures haut de gamme suivront.