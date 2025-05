SECF Sustainable 2025 : rendez-vous à Nancy en juillet pour une chimie et pharmacie plus durable

Agenda

Le SECF Sustainable Nancy 2025, qui se tiendra les 1er et 2 juillet 2025 à l’ENSIC – Université de Lorraine à Nancy, réunira chercheurs, industriels et décideurs autour des dernières avancées et stratégies en faveur d’une industrie plus durable. Cet événement constitue une opportunité unique d’échanges de connaissances, de mise en réseau et de collaborations, avec un accent particulier sur la chimie verte et la pharmacie durable.