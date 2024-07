Valoriser ses déchets pour mieux protéger l’environnement, un défi de l’économie circulaire

Les fondamentaux

Compte tenu de la pression sur les ressources naturelles, de la nocivité des déchets de plus en plus considérée par la population, de la nécessité de réduire, voire éliminer, valoriser ou recycler les déchets de toute nature –industrielle ou individuelle–, la France mise sur un concept d’économie circulaire plus respectueux des hommes et de leur environnement. Elle se place d’ailleurs dans les pays les plus avancés technologiquement sur le sujet et mise sur le déploiement d’une nouvelle économie sociale et solidaire incluant la gestion des déchets.