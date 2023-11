La Suède va investir massivement dans le nucléaire

La Suède a annoncé sa volonté d’investir massivement dans l’énergie nucléaire, afin de réussir sa transition énergétique et satisfaire l’évolution de la demande en électricité. Une stratégie qui fait écho à la proposition de la France d’appeler au développement du nucléaire lors de la COP28.

La déclaration de la France, qui sera dévoilée le 2 décembre, a d’ores et déjà reçu le soutien de cinq pays : Royaume-Uni, États-Unis, Corée du Sud, Émirats arabes unis, sans oublier la Suède, particulièrement impliquée dans la relance du nucléaire à l’échelle européenne et mondiale.

La Suède : un exemple à suivre en termes de décarbonation

Ce n’est pas un secret. La Suède fait figure d’exemple en matière de décarbonation. C’est même le pays de l’OCDE qui affiche les meilleures performances !

En Suède, le secteur du bâtiment, habituellement l’une des principales sources d’émission[1] de CO 2 , est également très en avance sur ses voisins, puisque les émissions de CO 2 des modes de chauffage ont diminué de 90 % entre 1990 et 2019. Cet exploit, pour un pays proche du cercle polaire, est lié à une particularité suédoise : la construction généralisée de réseaux de chaleur dans les villes, qui sont en partie alimentés par la combustion de déchets forestiers, l’incinération de déchets, mais aussi par des pompes à chaleur ou la chaleur fatale.

Il faut aussi rappeler que la Suède a entrepris d’améliorer l’efficacité énergétique de ses bâtiments dès les années 1960 et qu’elle a cherché à réduire sa dépendance au pétrole suite aux chocs pétroliers des années 1970. La Suède décida alors de miser sur le nucléaire, les énergies renouvelables et le charbon, jusqu’à l’instauration d’une taxe carbone en 1991, dont le coût augmente depuis 30 ans, ce qui pénalise à la fois charbon et pétrole.

De quoi est composé le mix électrique suédois ?

Le mix électrique[2] suédois est composé en majorité de nucléaire (à 43 %) et d’hydroélectricité (à 31 %). L’histoire de la Suède avec le nucléaire ne date donc pas d’hier, puisque le pays exploite actuellement six réacteurs nucléaires, répartis dans deux centrales.

Le mix est par ailleurs complété par la cogénération (9 %) et par l’éolien, une source d’énergie qui s’est fortement développée dans le pays (16 % du mix) ces dernières années.

Cette électricité bas carbone et compétitive a permis à la Suède :

de devenir le plus grand exportateur européen d’électricité en 2022, avec 20 % de production exportée ;

d’attirer et développer de nombreuses industries électro-intensives, notamment en lien avec les objectifs de décarbonation (gigafactories, électrolyseurs, etc.).

Victime de son succès énergétique, la Suède prévoit ainsi un doublement de la consommation électrique du pays d’ici 2040 !

Si la Suède veut être en mesure de « suivre la cadence », tout en conservant une production électrique bas carbone, elle n’a donc pas le choix que de soutenir le développement du nucléaire.

Des annonces attendues à la COP28

Des études de faisabilité ont déjà été lancées par Vattenfall, l’énergéticien public détenu à 100 % par l’État, pour la construction de deux réacteurs modulaires (SMR) à Ringhals, dans le but de commencer à produire vers 2035.

Mais selon les estimations du gouvernement, la Suède aura besoin de bien plus : l’équivalent de dix nouveaux réacteurs d’ici 2045 ! Et comme pour tous les pays[3] qui se lancent dans des chantiers de cette ampleur, les questions de coûts, de délais et de compétences disponibles vont s’avérer cruciales.

La déclaration initiée par la France et qui sera dévoilée le 2 décembre à la COP28 prévoit d’appeler à un triplement des capacités de production nucléaire d’ici 2050, ce qui nécessiterait d’importants efforts d’investissements. Cet appel à développer le nucléaire sera donc aussi un appel aux banques de développement et à la Banque mondiale à soutenir financièrement le nucléaire.

[1] Selon un rapport de 2020 du Haut conseil pour le climat, le secteur du BTP produit plus du tiers des émissions de CO 2 en Union européenne, plus du quart en France !

[2] Chiffres de 2021

[3] Notamment la France, la Finlande et le Royaume-Uni