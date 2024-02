Énergies : les réponses aux grands enjeux sont dans Techniques de l’ingénieur

Comment mettre en œuvre des actions pratiques pour réaliser des économies d'énergie, quelles innovations en matière d'hydrogène peuvent s'appliquer à vos projets ?

Les experts de Techniques de l’Ingénieur ont développé de nouvelles rubriques autour de la transition énergétique, allant des notions fondamentales sur l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie, avec les aspects réglementaires, normatifs et économiques, à des fiches pratiques pour une mise en œuvre d’actions ou solutions concrètes. Les articles proposés ci-dessous vous donneront un avant-goût de ces sujets.

L’offre Hydrogène est enrichie de vidéos « Paroles d’experts ». Ces vidéos offrent une analyse approfondie des défis sectoriels, mettent en lumière des innovations technologiques et présentent des exemples concrets d’application, dans un format court et dynamique pour une compréhension rapide du secteur.

L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’Univers. L’industrie ne pourrait s’en passer, sa consommation mondiale dans l’industrie chimique et la pétrochimie en témoigne. Encore faut-il, avant de l’utiliser, le capter, le purifier, le transporter, le stocker et le distribuer. L’objectif de cet article est de décrire l’ensemble de la chaîne hydrogène, à lire ici !

Inflammable et explosif, l’hydrogène reste pourtant un combustible de choix utilisable pour fournir de la chaleur et de l’énergie mécanique, sans autre résidu que de l’eau. Par réaction électrochimique, il peut également se combiner à l’oxygène pour produire de l’électricité, de la chaleur et de l’eau. À découvrir ici !

Il est urgent de trouver le juste équilibre entre les besoins énergétiques et les solutions pour assouvir ces besoins, en préservant le plus possible les ressources de matières premières. Quels sont les outils pour atteindre une meilleure performance énergétique ? Les réponses sont ici.

La chaleur fatale industrielle est la chaleur générée non utilisée et donc rejetée dans l’atmosphère. Le stockage thermocline, système constitué d’une enveloppe isolante remplie d’un matériau de stockage thermique, apparaît comme une solution de valorisation de ces fumées chaudes. Cet article vous permettra de tout comprendre.

