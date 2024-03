Entent valorise la chaleur fatale basse température

Valoriser la chaleur fatale à basse température, un rêve fou ? Pourtant c’est le défi qu’a relevé la start-up Entent grâce à sa technologie Pulse basée sur un nouveau cycle thermodynamique. Une solution qui permet à la fois de maîtriser le coût de l’électricité, mais aussi de décarboner l’industrie. Focus sur cette jeune pousse prometteuse qui exposera au salon Global Industrie, du 25 au 28 mars*.

Créée en janvier 2018 par deux jeunes ingénieurs de Polytech Marseille, Mathias Fonlupt et Stéfan Ré, la start-up Entent basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) veut valoriser la chaleur fatale des industriels. L’histoire commence en 2012 quand Mathias Fonlupt invente le Pulse, une technologie qui fonctionne sur le même principe que les cycles organiques de Rankine (ORC). Dans un circuit fermé, un fluide organique s’échauffe et s’évapore au contact d’une source chaude. La vapeur ainsi créée va faire mouvoir un piston qui va entraîner une génératrice de courant. Le surplus d’énergie est ensuite dissipé au contact d’une source froide dans un condenseur. Le liquide est alors remis en pression et renvoyé dans l’évaporateur.

« Notre technologie permet de valoriser des températures comprises entre 60 °C et 150 °C, ce qui était impossible auparavant. Cela grâce à un nouveau cycle thermodynamique au rendement très important. Notre solution fonctionne comme une pompe à chaleur inversée : on prend de la chaleur pour produire de l’électricité », développe Clément Schambel, Directeur Exécutif/CEO d’Entent.

En 2019 la technologie est brevetée et l’année suivante, la start-up est lauréate au concours national d’innovation i-Lab. En 2021, la dizaine d’employés d’Entent lève un million d’euros, ce qui lui permet de mettre en service son premier prototype de laboratoire dans la foulée.

Angels for Greentech du réseau Angelor, CAAP Création, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, Business Angels des Grandes Écoles et BPI participaient à ce tour de table inaugural.

Une unité pilote en 2025

En 2023 et en 2024, Entent réalise deux nouvelles levées de fonds, d’une valeur de 2 millions d’euros grâce à Caap création et Team for the planet, avec un objectif précis : financer la mise en place de sa première unité pilote et renforcer ses équipes. « Pour faire monter notre technologie en TRL, qui en est actuellement au niveau 6, nous sommes en train de fabriquer notre premier pilote industriel. Il sera installé sur un site partenaire au cours de l’année prochaine. L’unité est imposante : c’est un conteneur de 20 pieds qui fait plusieurs tonnes. Cette installation sera capable de convertir 500 kW de chaleur thermique en 50 kW d’électricité soit 400 mgW par an », ajoute Clément Schambel.

La technologie développée par Entent offre plusieurs avantages. Elle permet notamment de décarboner l’industrie et par conséquent de réduire son empreinte carbone. L’électricité est également produite localement pour être consommée sur place ou redistribuée sur le réseau. « Le Pulse met à disposition de l’industriel une source d’énergie durable et rentable indépendante de la météo tout en n’ayant aucun impact sur le process existant. Il a l’avantage de définir un prix de l’électricité pour les 20 prochaines années », conclut le directeur exécutif de Entent.

* Global Industrie 2024 au parc des expositions de Paris Nord Villepinte