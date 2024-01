Quelles solutions pour valoriser les chaleurs fatales industrielles ?

Les industriels désireux de valoriser leur chaleur fatale ont aujourd’hui plusieurs solutions techniques à leur disposition, en fonction des objectifs inhérents à cette volonté.

Au niveau de la collecte tout d’abord, la chaleur industrielle fatale est la plupart du temps récupérée via des échangeurs.

Ces derniers vont permettre une utilisation directe de la chaleur récupérée, en interne ou en externe. En interne, cette chaleur va être utilisée sur l’équipement générateur de vapeur pour le préchauffage d’eau, de matières ou de pièces, sur le site industriel. D’autres utilisations de cette chaleur peuvent être faites sur site, pour alimenter d’autres procédés, ou pour chauffer les locaux par exemple.

L’usage externe de cette chaleur se fait via l’injection de cette chaleur dans un réseau (de chaleur) urbain ou industriel, raccordé à d’autres sites.

Avant d’être utilisée, la chaleur fatale doit parfois être rehaussée en température. Cela peut se faire via la recompression mécanique de la vapeur, ou par des pompes à chaleur à compression ou à absorption. Ces techniques vont permettre à l’industrie de produire du froid. Ce froid peut, comme la chaleur, être valorisé en interne ou en externe. En interne, pour autoconsommation, et en externe pour l’injection dans un réseau de froid. Il s’agit là d’un enjeu fort, puisque la demande de froid industriel est de plus en plus importante.

Enfin, il est également possible, à partir de la récupération de chaleur fatale, de produire de l’électricité ou de l’énergie mécanique, pour des procédés industriels ou de l’autoconsommation par exemple.

Ainsi, les techniques de récupération et de valorisation des chaleurs industrielles vont beaucoup varier selon les finalités attendues : la mise en œuvre de projets de récupération de chaleur commence par une étude approfondie pour évaluer la faisabilité du projet, en intégrant la dimension géographique du site, les réseaux de chaleur existants, les besoins… et les retombées attendues, qu’elles soient financières, en termes d’image, de performance énergétique, ou les trois.

Les préoccupations de plus en plus grandes autour de la récupération des chaleurs fatales par les industriels obligent ces derniers, qui plus est si leur chaleur fatale est valorisée en externe, à se projeter sur l’écosystème existant autour du site industriel : est-il proche d’un réseau de chaleur existant auquel il peut se raccorder ? Quels sont les besoins en chaleur autour du site ? La récupération de la chaleur fatale a besoin d’être pensée tant du point de vue du fournisseur que du client pour être mise en œuvre de manière pertinente et rentable.

Aujourd’hui, des entreprises se sont lancées dans la fourniture de services aux entreprises, en collectant une partie de leur chaleur fatale. Ainsi, l’entreprise industrielle qui veut récupérer sa chaleur fatale peut confier ce service à un tiers, qui va récupérer cette chaleur et même trouver un client qui va l’utiliser. Pour être en mesure de réaliser cela, les entreprises qui proposent ces services sont amenées à se pencher sur des solutions de stockage de la chaleur, pour être en mesure de fournir aux clients finaux de l’énergie au moment où ils en ont besoin.

A plus grande échelle, ces solutions de stockage pourraient permettre de résoudre la plus grande difficulté inhérente à la récupération de chaleur, à savoir le décalage dans le temps entre l’offre et la demande chaleur.