EFICIA : surveiller la consommation d’eau des entreprises pour limiter les pertes

Interview

Si les mesures de sobriété mises en place par les entreprises incluent en premier lieu l’électricité et le gaz, elles sont également nombreuses à vouloir réduire leur consommation en eau et en gaz industriels. L’entreprise EFICIA, qui propose une solution de pilotage globale des bâtiments, constate actuellement une hausse des demandes pour le pilotage de l’eau. Nous avons demandé à Alric MARC, son fondateur, de nous en dire plus à ce sujet.