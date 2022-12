Les thèses du mois : Matériaux innovants pour produire et stocker l’hydrogène

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de décembre, « Matériaux innovants pour produire et stocker l’hydrogène », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Borane compounds for chemical hydrogen storage and carbon dioxide capture

Carlos Castilla Martinez

Thèse de doctorat en Chimie et Physico-Chimie des Matériaux, soutenue le 19-02-2021

Institut Européen des membranes

Matériaux pour conversion et stockage simultanés de l’énergie

Jeremy Sum

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 20-01-2022

Chimie de la matière condensée de Paris

Synthèse haute pression et haute température d’hydrures à structure pérovskite à base d’éléments légers pour le stockage d’hydrogène

Julius Andrew Nunez

Thèse de doctorat en Matériaux, mécanique, génie civil, électrochimie, soutenue le 29-03-2022

Institut Néel

Stockage solide réversible de l’hydrogène : Étude et modélisation du comportement de la particule isolée de composés intermétalliques lors de l’absorption

Ludovic Bebon

Thèse de doctorat en Mécanique, soutenue le 02-07-2021

FEMTO-ST : Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies

Matériaux nanostructurés à base d’hydrures métalliques pour le stockage d’hydrogène dédiés aux véhicules électriques équipés de pile à combustible.

Mohamed Amine Lahlou-Nabil

Thèse de doctorat en Matériaux, soutenue le 08-12-2021

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne

Synthèse et caractérisation de nouveaux composés bidimensionnels, les MXènes, pour le stockage et la conversion de l’énergie

Mohamed Benchakar

Thèse de doctorat en Chimie théorique, physique, analytique, soutenue le 20-10-2020

Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers

Matériaux nanoporeux à haute surface spécifique pour le stockage et la compression de l’hydrogène

Pamela Ramirez Vidal

Thèse de doctorat en Science des Matériaux, soutenue le 09-11-2021

Institut Jean Lamour

Etude des propriétés de déshydrogénation des borohydrures métalliques pour le stockage de l’hydrogène

Parviz Hajiyev

Thèse de doctorat en Physique de la matière condensée et du rayonnement, soutenue le 22-01-2020

Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux

Refractory high entropy alloys for hydrogen storage

Jorge Montero Banuelos

Thèse de doctorat en Chimie, soutenue le 15-12-2020

Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est