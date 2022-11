Les véhicules électrifiés atteignent près de 20 % de part de marché en France

L’Avere France annonce que la France a atteint le cap du million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation fin octobre. À l’occasion de la COP27, BloombergNEF dresse le bilan des ventes au niveau mondial sur le premier semestre. Et la France arrive en bonne place dans ce classement.

La France a franchi le cap des 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus en France en octobre 2022, selon le Baromètre des immatriculations de l’Avere France. « Précisément, 1 025 602 véhicules électrifiés rechargeables roulaient dans le pays au 31 octobre 2022, assure Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. Les modèles électriques et hybrides rechargeables représentaient plus de 2,4 % du parc total ; 1,5 % en ne considérant que les véhicules 100 % électriques. »

Les ventes de véhicules électriques et hybrides continuent de croître : les ventes sont en augmentation de 6,4 % sur le mois d’octobre par rapport à octobre 2021. Sur les 10 premiers mois de l’année, les ventes sont en hausse de 9,6 %. Les véhicules électriques et hybrides atteignent sur le mois 19,6 % de parts de marché des véhicules neufs : 11 % pour les véhicules particuliers électriques, 1,3 % pour les utilitaires électriques et 7,3 % pour les véhicules particuliers hybrides rechargeables.

La France, marché dynamique pour la voiture électrique

L’édition 2022 du Zero-Emission Vehicles Factbook publiée le 17 novembre par BloombergNEF fait le point sur les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables de tourisme dans le monde au premier semestre 2022. Sur le semestre, 13,2 % des voitures de tourisme vendues dans le monde étaient électriques. C’est bien plus qu’en 2021, lorsque la part de marché atteignait 8,7 %, et qu’en 2020, avec 4,3 %. En 2022, l’étude prévoit la vente de plus de 10 millions de véhicules électriques, contre 6,6 millions en 2021.

L’Europe est le deuxième marché de la voiture électrique de tourisme, derrière la Chine, mais devant les États-Unis. « 23 % et 22 % des voitures [de tourisme, ndlr] vendues en Chine et en Europe, respectivement, étaient électriques au premier semestre 2022, contre 2 % au Japon et 7 % en Amérique du Nord », partage l’étude. L’adoption des voitures électriques en Inde, en Asie du Sud-Est, au Brésil ou en Russie reste inférieure ou égale à 1 %. En Europe, la part de marché sur le premier semestre atteint 26 % en Allemagne, 24 % au Royaume-Uni, 21 % en France et 12 % en Italie. Le baromètre de l’Avere au premier semestre 2022, qui considère l’ensemble des véhicules électriques et hybrides, indique de son côté une part de marché de ces véhicules de 17 %.