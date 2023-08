Voitures électriques : les dernières avancées en matière de propulsion électrique

Le phénomène des voitures électriques prend de l'ampleur. Au-delà de leurs avantages écologiques évidents et de leurs coûts de fonctionnement réduits, les recherches novatrices en ingénierie les rendent de plus en plus performantes sur de nombreux aspects. En particulier, l'autonomie de la batterie et le temps de recharge, points bloquants pour de nombreux automobilistes, sont grandement améliorés grâce aux dernières avancées en matière de propulsion électrique. Explications dans cet article.

Autonomie : des batteries de plus en plus performantes

L’autonomie des voitures électriques constitue souvent un obstacle pour les conducteurs amenés à faire beaucoup de route régulièrement. En effet, les citadines et les familiales (modèles les plus abordables et les plus courants) offrent rarement plus de 300 kilomètres d’autonomie, généralement entre 150 et 250, ce qui peut s’avérer limitant pour les gros trajets réguliers. Les véhicules plus haut de gamme, berlines et SUV, permettent quant à eux de faire jusqu’à 400 kilomètres. Mais, depuis peu, les derniers modèles équipés de nouvelles technologies en matière de propulsion électrique offrent une autonomie accrue, parfois supérieure à 500 kilomètres, ce qui fait de la voiture électrique une solution viable pour de plus en plus d’automobilistes.

Des nouvelles technologies de recharge rapide

En prolongement de l’autonomie de la batterie, le temps de recharge s’avère limitant dans bien des situations : déplacements fréquents, besoins urgents ou inattendus, longs trajets, etc. En effet, il faut habituellement compter entre 8 et 12 heures pour une charge complète avec une recharge domestique standard (prise murale) et au moins 4 à 6 heures sur une borne de recharge publique (en moyenne de 10 à 20 kW). Les dernières technologies de recharge rapide, allant jusqu’à 150 kW, permettent aujourd’hui de recharger une batterie de 0 % à 80 % en 30 à 60 minutes (ces chiffres dépendent bien entendu de la capacité de la batterie et de la puissance exacte du chargeur).

Une expérience de conduite globale plus agréable

Au-delà de l’autonomie de la batterie et du temps de recharge, d’autres innovations techniques améliorent grandement l’expérience de conduite d’un véhicule électrique. Tout d’abord, les nouvelles performances en matière de puissance (nombre de chevaux), de vitesse et d’accélération séduisent les passionnés d’automobile. Concernant le confort, au silence très apprécié de l’électrique s’ajoutent de nouveaux équipements intérieurs et des technologies d’assistance à la conduite. Ces dernières sont également des gages de sécurité pour les occupants du véhicule, les capteurs permettant de détecter les obstacles avertissant le conducteur en cas de danger imminent.

Passer à l’électrique : les formalités nécessaires

Toutes ces avancées technologiques convainquent de plus en plus de conducteurs à passer à l’électrique, ce qui demande à observer quelques formalités administratives. Tout d’abord, comme pour tout changement de véhicule, l’achat d’une voiture électrique requiert une mise à jour de l’assurance et de la carte grise. Pour cette dernière, n’hésitez pas à passer par Guichet Carte Grise, plateforme habilitée par le ministère de L’Intérieur et le Trésor public, afin d’éviter les laborieuses démarches sur le site gouvernemental et obtenir le certificat d’immatriculation plus rapidement. Ensuite, la possession d’un véhicule électrique permettant de rouler dans les Zones à faibles émissions (ZFE) même en cas de pic de pollution, il est avantageux de commander la vignette Crit’Air.

Conclusion : voitures électriques, la révolution est en marche

Aux avancées technologiques présentées dans cet article s’ajoute un cadre global avantageux pour les conducteurs souhaitant passer à l’électrique. En effet, le gouvernement propose de nombreuses aides publiques pour encourager cette transition, facilitant l’accès à l’électrique pour tous sur le plan financier. D’autre part, une infrastructure complète se structure autour du marché de l’électrique ; en particulier, les bornes de recharge se multiplient sur tout le territoire. Les autorités, les professionnels et les consommateurs semblent tous percevoir la voiture électrique comme une solution de mobilité révolutionnaire et prometteuse.