Nouveauté : des Parcours Pratiques opérationnels et didactiques !

Oui, oui vous avez bien lu, ce sont des parcours très très pratiques. Un nouveau projet ? Nous mettons à votre disposition un contenu scénarisé enrichi de solutions prêtes à l’emploi. Donatienne Gauvin, éditrice et chef de ce nouveau produit, vous dit tout.

Pouvez-vous nous expliquer l’origine des Parcours Pratiques ?

DG : Nous sommes nombreux à avoir à un moment de notre carrière dû travailler sur un projet qui nous a fait sortir de notre zone de confort. Par exemple, dans des situations telles que le management d’un projet à distance, communiquer sur des indicateurs financiers d’un projet, se lancer dans un autre type d’organisation telle que l’approche intrapreneuriale. C’est dans ces moments que l’on aimerait avoir sous la main l’explication, la démarche à suivre, les outils adaptés et savoir à quel moment les utiliser. Nous nous sommes mis à votre place et pour répondre à toutes ces questions, nous avons élaboré les Parcours Pratiques.

Concrètement, que trouve-t-on dans un Parcours Pratique ?

DG : Un Parcours Pratique thématique est décomposé en séquences, au nombre de 6 à 8. Chaque séquence répond à une problématique au sein de cette thématique. Pour vous donner un exemple, le Parcours Pratique sur l’approche intrapreneuriale débute par une première séquence pour comprendre les différences entre exploration et exploitation.

Les séquences sont elles-mêmes découpées en plusieurs étapes, et se concluent par un quiz de 3 questions permettant au lecteur de valider sa compréhension.

Les séquences sont enrichies d’outils et de modèles téléchargeables.

Comment navigue-t-on dans un Parcours Pratique ?

DG : La navigation des Parcours Pratiques a été pensée pour accompagner le lecteur dans sa progression. Ainsi, par exemple, vous suivez l’ordre des séquences et des étapes pour bien assimiler toutes les informations. Une fois que la séquence a été intégralement vue, vous pouvez bien entendu y retourner et naviguer librement.

Une barre de progression vous indique à chaque instant à quel niveau du Parcours vous vous trouvez. Lorsque vous quittez le Parcours et que vous y retournez ultérieurement, vous reprendrez automatiquement à l’étape suivante.

En cliquant sur les contenus liés, vous avez directement accès à la bibliographie, aux sites internet de référence et au PDF imprimable de la séquence.

Qui sont les auteurs des Parcours Pratiques ?

DG : Les séquences ont été rédigées par des professionnels du métier concerné, qui ont une expérience concrète et pratique des sujets abordés. Leurs conseils sont issus de leur quotidien, et les outils qu’ils nous mettent à disposition sont ceux qu’ils utilisent également.

Quelles sont les thématiques abordées par les Parcours Pratiques ?

DG : Nous avons volontairement sélectionné 8 thématiques transversales, qui vont de l’innovation jusqu’à la transition énergétique, en passant par la gestion de projet, la veille, la conception ou encore la propriété intellectuelle. Ces thématiques ont en commun de concerner, à un moment de sa carrière, tous les ingénieurs.

Vous êtes client des Techniques de l’Ingénieur et une thématique vous intéresse davantage d’une autre ? Vous pouvez demander à notre service client de remplacer votre Parcours Pratique par un autre plus adapté à vos problématiques actuelles.

Allez-vous développer de nouveaux Parcours Pratiques ?

DG : Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin ! En 2024, dix nouveaux Parcours Pratiques seront intégrés aux thématiques existantes afin de vous accompagner encore plus loin.