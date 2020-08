Le numérique révolutionne le domaine de l’étalonnage

L'avènement de l'usine du futur et des technologies qu'on y associe, comme la digitalisation des procédés, concerne bien évidemment la métrologie et la mesure, et en particulier l'étalonnage.

L’activité d’étalonnage, fondamentale pour créer la confiance autour des procédés de fabrication, est bouleversée par les ruptures technologiques en cours : numérisation, automatisation, internet des objets, intelligence artificielle…

Dans ce contexte, la digitalisation des mesures et en particulier de l’étalonnage permet non seulement d’éviter de répéter les erreurs, mais ce n’est pas tout.

L’exploitation des données liée à la digitalisation permet aujourd’hui une amélioration en continu de la fonction d’étalonnage, et donc une amélioration substantielle de la qualité des produits et de la performance industrielle en général.

Gautier Triboulloy, Support Engineer pour la société Beamex, spécialisée dans l’étalonnage, explique pour Techniques de l’Ingénieur en quoi la digitalisation révolutionne l’activité d’étalonnage.

Techniques de l’Ingénieur : Pouvez-vous nous présenter la société Beamex et son domaine d’intervention dans l’univers de la métrologie ?

Gautier Triboulloy : Beamex est une société Finlandaise qui a été créée en 1975 par les instrumentistes Eero, Krister, Veijo et Nils-Erik, qui étaient à l’époque frustrés par les calibrateurs de process existants.

Depuis, notre raison d’être est d’offrir des manières d’étalonner toujours plus innovantes et efficaces dans le domaine de la métrologie industrielle.

Pourquoi l’étalonnage est une activité fondamentale dans l’industrie d’aujourd’hui et de demain ?

Les nouvelles réglementations appliquent une pression constante sur les opérations de fabrication afin de préserver un niveau élevé de sécurité de l’usine et de qualité du produit.

Le rôle de la métrologie (et donc de l’étalonnage) est donc capital. La métrologie permet de gérer le risque d’obtenir des résultats de mesure incorrects, pouvant avoir un impact sur la qualité des produits ou sur la sécurité.

Elle permet d’avoir confiance dans les résultats des mesures, ce qui est fondamental.

En quoi le numérique révolutionne-t-il le domaine de l’étalonnage ?

Historiquement, les vérifications périodiques des instruments de mesure sont réalisées sur le terrain en environnement industriel et les données d’étalonnage sont renseignées sur papier. Grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils, l’ensemble du process d’étalonnage peut désormais être digitalisé. Le papier disparaît complètement du processus, ce qui permet de gagner du temps et d’éliminer les erreurs de recopie.

Mais le principal changement concerne l’exploitation des données d’étalonnage. Comme celles-ci se trouvent désormais au format numérique, elles deviennent facilement accessibles pour la consultation et l’exploitation.

Comment se projeter sur l’usage dans le futur des capteurs ?

Les capteurs vont jouer un rôle capital désormais. Ils constitueront l’interface entre le monde numérique et le monde réel.

Dans le futur, les capteurs seront utilisés bien au-delà des procédés de production eux-mêmes. Ils ont aussi un rôle à jouer dans les sous-procédés parallèles aussi bien ascendants que descendants comme la maintenance préventive.

Pourquoi l’étalonnage est il une clé fondamentale dans la conception des usines du futur ?

Comme on l’a vu précédemment, les mesures réalisées tout au long d’un processus de fabrication vont être de plus en plus nombreuses afin d’avoir une meilleure connaissance de ce dernier. Or, il est nécessaire d’avoir confiance dans ses données, et cette confiance ne peut être obtenue que grâce à l’étalonnage.

Propos recueillis par Pierre Thouverez