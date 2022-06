Les thèses du mois : « Les métamatériaux bientôt à l’ère industrielle »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de mai, « Les métamatériaux bientôt à l’ère industrielle », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Metamaterials for image quality enhancement in ultra-high field magnetic resonance imaging

Tania del Socorro Vergara Gomez

Thèse de doctorat en Biologie santé. Pathologie vasculaire et nutrition, 30/06/2020

Institut Fresnel

Métamatériaux optiques : conception, fabrication à grande échelle et caractérisation

Mayte Gomez Castano

Thèse de doctorat en Physico-Chimie de la Matière Condensée, 17/11/2021

Centre de Recherche Paul Pascal

Métamatériaux thermiques intelligents

Qingxiang Ji

Thèse de doctorat en Sciences pour l’Ingénieur, 30/03/2021

FEMTO-ST

Metamaterials with extreme properties for the control of acoustic waves

Matthieu Mallejac

Thèse de doctorat en Acoustique, 09/10/2020

Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans

Application de métamatériaux aux problématiques vibro-acoustiques automobiles

Adrien Pyskir

Thèse de doctorat en Génie Mécanique, 30/07/2021

Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes

Développement d’antennes textiles pour des applications IoT

Wissem El May

Thèse de doctorat en Électronique, 05/07/2021

Laboratoire d’Electronique, Antennes et télécommunications

Acoustic metamaterials for underwater applications : homogenisation methods, design optimisation and experimental characterisation

Laetitia Roux

Thèse de doctorat en Acoustique, 15/10/2020

Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie

Low-frequency Absorbing Acoustic Metasurfaces: Deep-learning Approach and Experimental Demonstration.

Krupali Donda

Thèse de doctorat en Physique, 20/01/2021

Institut Jean Lamour

Développement de métamatériaux super-absorbants pour l’acoustique sous-marine

Margaux Thieury

Thèse de doctorat en Physique, 19/11/2020

Institut Langevin-Ondes et images