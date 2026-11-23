L’industrie souffre toujours de stéréotypes de genre qui ont tendance à éloigner les jeunes filles et les femmes des métiers techniques. À l’occasion des 15e semaines de l’industrie, dont l’un des thèmes majeurs est la mixité, nous avons interviewé une femme au profil atypique : après 20 ans dans la restauration, Margarida s'est reconvertie dans l’industrie. Elle dirige désormais le pôle aluminium chez Osborn Metals, une entreprise spécialisée dans la fabrication par étirage à froid de tubes, barres et profils de précision en acier, inox ou aluminium, notamment pour l'aéronautique, l’énergie et la compétition automobile.

Voici son portrait.

Après 20 ans de restauration, et une expérience dans le domaine de la mécanique, dans une usine de bateaux, au Portugal, Margarida s’est tournée vers l’industrie. Elle est arrivée chez Osborn Metals début 2023, sans expérience en métallurgie et a rapidement évolué. Elle dirige désormais le pôle aluminium de l’entreprise.

Techniques de l’ingénieur : Comment passe-t-on de la restauration à l’industrie ?

Margarida : Pour moi, c’est arrivé un peu par hasard. J’ai rencontré Arnaud, le Président d’Osborn Metals, dans le restaurant portugais (la Terrasse du Churrasco) où je travaillais depuis dix ans. Il venait y manger assez souvent et j’en ai profité pour lui demander s’il y avait des postes libres dans son entreprise. Il m’a dit oui et m’a donné cette opportunité.

Quand je suis arrivé chez Osborn Metals, je ne connaissais rien à la métallurgie, vraiment rien du tout. Au départ, j’avais une petite appréhension, car j’étais la seule femme et que c’est un métier complètement à l’opposé de la restauration, donc j’ai dû tout apprendre. Mais je suis quelqu’un de curieux, qui aime bien découvrir et aller au fond des choses.

Aussi, j’ai eu la chance d’avoir de super collègues pour me former et des responsables qui sont des amours. Et j’ai beaucoup de caractère, ce qui est essentiel pour travailler « dans un milieu d’hommes ».

Pouvez-vous raconter votre parcours chez Osborn Metals ?

Osborn Metals fabrique des profilés en aluminium pour tous types de secteurs, notamment pour le domaine de l’énergie, mais aussi des produits pour l’aéronautique, l’automobile, l’industrie du cycle, ou l’armement. C’est vraiment très varié.

Le bâtiment dans lequel je travaille intègre les opérations d’étirage, de soyage, de traitement de surface, de découpe, etc. Tout ce qui concerne l’aluminium est centré dans une petite zone et toutes les opérations sont faites à la suite pour qu’il y ait le moins de manipulations possible, donc de risques de chocs ou de rayures.

Quand je suis arrivée, il y a quatre ans, j’ai commencé ma formation par le début de la chaîne, c’est-à-dire le soyage, puis l’étirage. Ensuite, j’ai été formée à la coupe, puis au dressage par mon collègue le plus ancien. On a gardé le dressage pour la fin, car c’est une opération délicate. La machine ne fait pas tout et il faut parfois finir à la main.

Puis je suis arrivé au poste de responsable, et il y a des manières de travailler que j’ai voulu changer, notamment au niveau du nettoyage, du rangement, et de l’organisation en général. C’est aussi lié à mon ancien métier, car, dans le restaurant où j’ai travaillé dix ans, j’étais la seule serveuse. Donc, je faisais aussi barmaid et beaucoup d’autres choses, ce qui demandait une bonne organisation.

Ces améliorations étaient en phase avec la direction, car le Président comme le responsable de production sont très à cheval sur ces sujets QHSE.

Quelles sont les qualités requises pour bien s’intégrer dans l’industrie ?

Je pense que, ce qui compte, c’est avant tout l’envie de changer, l’envie de connaître, l’envie de savoir. Et je crois aussi que ça n’a rien à voir avec l’entreprise ou le fait d’être un homme ou une femme, c’est surtout une question de caractère.

C’est sûr qu’au départ, il faut un temps d’adaptation, surtout quand on est une femme, car la métallurgie, on se dit que c’est sale. Mais en réalité, travailler en métallurgie, c’est assez simple si on respecte les consignes et qu’on a une bonne organisation.

Travailler l’aluminium demande d’être minutieux parce qu’il ne faut pas de rayures ni de chocs sur les profils. S’il y a un problème avec un produit que nous fabriquons, il y a de vrais risques : comme je le dis souvent à mes collègues, nous avons des vies entre nos mains.

Votre nouveau métier vous apporte-t-il un meilleur confort de vie ?

Je gagne mieux ma vie que lorsque je travaillais en restauration, je ne travaille plus les week-ends ni les jours fériés, je fais moins d’heures et j’ai d’autres avantages. Donc oui, j’ai un meilleur confort de vie.

Que donneriez-vous comme conseils à une personne qui hésite à se reconvertir vers l’industrie ?

Quand j’ai annoncé ce projet à mon entourage, ils étaient réticents. J’ai entendu des phrases comme « la métallurgie, ça, c’est un travail d’homme, tu ne vas pas réussir » et d’autres choses du même style.

Il ne faut pas toujours écouter ce que dit l’entourage, car on peut réussir si on s’en donne les moyens. Franchement, la métallurgie, c’était, pour moi, une très belle découverte.

Donc, le message que je voudrais faire passer aux femmes, c’est : « n’ayez pas peur ». Il ne faut pas leur dire que la métallurgie, c’est un métier d’hommes, car ce n’est pas si difficile que ça. J’en suis la preuve vivante !