OVHcloud accélère dans l’informatique quantique

Disposant depuis 2023 d’un ordinateur quantique photonique, le leader européen du cloud développe son offre en lançant différents services. Objectif : renforcer la souveraineté numérique européenne et anticiper les futures menaces de l’informatique quantique offensive.

L’Intelligence artificielle et l’informatique quantique sont les deux principaux piliers de la souveraineté numérique d’un pays. Si les États-Unis et la Chine ont lancé de colossaux investissements dans la R&D, l’Europe n’est pas en reste. Et en particulier la France.

OVHcloud, le leader européen du cloud, apparaît comme le porte-avions de cette nouvelle bataille mondiale. Après avoir acquis son premier ordinateur quantique (de chez Quandela) en 2023, le groupe déplie ses premiers services.

L’entreprise française vient de lancer un service QPU-as-a-Service (QaaS). Le Quantum-as-a-Service (QaaS), également appelé Quantum-Computing-as-a-service QCaas), est un concept similaire à d’autres modèles « as-a-Service », tels que le Software-as-a-Service (SaaS) comme les messageries en ligne, le Platform-as-a-Service (PaaS) et l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Comme dans ces modèles, les ressources sont mises à disposition via des plateformes basées sur le cloud, généralement sous forme d’abonnements ou de paiement à l’utilisation. Différents services (IBM Quantum, Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum, Google Quantum AI mais aussi le français Quandela) proposent l’ordinateur quantique à la demande.

Basé sur le QPU Pasqal Orion Beta, le service d’OVHcloud a une capacité de 100 qubits atomiques neutres. D’ici la fin de cette année, trois QPU devraient être disponibles. Et d’ici fin 2027, au moins huit QPU, dont sept européens, seront proposés aux clients QaaS dans le cadre d’un modèle de paiement à l’usage.

Une meilleure sécurité des connexions sur l’Internet

OVHcloud offre également l’accès à huit émulateurs quantiques via son infrastructure, après avoir récemment ajouté l’émulateur Qleo de Quobly et Mimiq de Qperfect.

Enfin, l’hébergeur européen déploie des certificats SSL basés sur une génération quantique de nombres aléatoires (QRNG). Les « Secure Sockets Layer » (SSL) est une technologie standard de sécurisation des connexions Internet par le chiffrement des données transitant entre un navigateur et un site web.

Avec l’ordinateur quantique photonique baptisé MosaiQ de Quandela, OVHcloud pourra proposer des clés vraiment imprévisibles, sans biais, pour renforcer la confidentialité des échanges en ligne. Notons que ces certificats générés seront parfaitement compatibles avec les navigateurs existants, tels que Firefox ou Chrome.

C’est une avancée majeure, car les méthodes traditionnelles de chiffrement présentent des faiblesses. Avec ses SSL, OVHcloud anticipe les menaces futures liées à l’émergence de l’informatique quantique offensive.