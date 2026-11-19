Longtemps réservée aux grands groupes, la simulation numérique devient accessible aux PME et TPE industrielles grâce au cloud, aux logiciels libres et aux offres d’accompagnement. Le coût et le manque de compétences restent pourtant les deux principaux freins.

Tester virtuellement la résistance d’une pièce, l’écoulement d’un fluide, un transfert thermique ou le fonctionnement d’un équipement avant sa fabrication : la simulation est aujourd’hui présente dans presque tous les secteurs industriels, du bureau d’études à l’atelier. En mécanique par exemple, elle aide à dimensionner les composants et à limiter les prototypes physiques. Dans l’aéronautique et l’automobile, elle facilite l’allègement des structures. Aussi, dans l’énergie et les procédés, elle optimise les équipements et leur fonctionnement. Avec des gains effectifs.

Pour une PME, l’équation est plus délicate. Dans un marché très concurrentiel et avec des marges financières étroites, il faut arbitrer entre le gain de compétitivité attendu et le risque d’un investissement lourd. Les chiffres disponibles illustrent cette ligne de crête. Selon le Baromètre France Num 2026, 33 % des TPE et PME n’ont rien dépensé pour le numérique en 2025, hors formation et recrutement, soit 8 points de plus qu’un an plus tôt. Seules 37 % y ont consacré plus de 1 000 euros. Ces chiffres couvrent tous les secteurs et tous les outils numériques, pas seulement la simulation, mais ils donnent la mesure des budgets auxquels les fournisseurs doivent s’adapter.

Quelles solutions sans investissement massif ?

La logique industrielle pousse à partir des outils déjà en place. Beaucoup de PME disposent d’un logiciel de CAO doté d’un module de calcul par éléments finis. Pour vérifier la résistance ou la déformation d’une pièce simple, c’est la porte d’entrée la plus économique, en particulier car les licences et les compétences sont déjà dans l’entreprise.

Autre élément à prendre en compte quand on est une petite entreprise industrielle, la possibilité de louer la puissance de calcul. En effet, les plateformes cloud évitent d’acheter des stations de calcul ou des serveurs. Le français Qarnot – racheté en juillet 2026 par Scaleway -, propose ainsi une plateforme de calcul haute performance conçue pour les ingénieurs calcul, facturée à l’usage ou par serveurs réservés. Ses clients vont de MaiaSpace à ATR. L’éditeur français SC-Consultants y diffuse ses logiciels de simulation, ce qui permet aux utilisateurs de payer selon leur volume de calcul. Ces offres promeuvent également la notion de souveraineté, un argument qui porte en ce moment : selon France Num, 84 % des TPE et PME préfèrent un prestataire numérique français ou européen. Le cloud règle la question du matériel, mais pas celle des licences, qui restent à acheter ou à louer auprès des éditeurs.

La possibilité de recourir aux logiciels libres existe également. FreeCAD intègre des outils de calcul par éléments finis, notamment avec CalculiX. Code_aster, développé par EDF, permet des analyses mécaniques et thermiques avancées, souvent via la plateforme Salome-Meca. Ces logiciels sont gratuits, mais exigent des compétences pour construire les modèles, définir les conditions aux limites et interpréter les résultats. Le coût se déplace alors vers la formation ou le recrutement, pour être en mesure de tirer partie de ces solutions.

Externaliser les calculs ponctuels constitue une autre forme d’opportunité. Une TPE qui ne simule que quelques fois par an peut confier la tâche à un bureau d’études ou à un centre technique. Elle évite ainsi tout investissement et peut juger de l’intérêt de la simulation, avant d’en internaliser la compétence.

Enfin, les grands groupes industriels peuvent offrir des solutions, et jouent parfois un rôle structurant dans l’adoption globale de la simulation à tous les étages industriels. Dassault Systèmes propose par exemple aux PME une offre cloud qui réunit conception, simulation, fabrication et gestion des données sur sa plateforme 3DEXPERIENCE. L’éditeur a aussi une formule pour les startups, gratuite sous conditions de chiffre d’affaires ou de financement. Ces formules réduisent le coût d’entrée, mais sans supprimer les dépenses de formation et d’ingénierie.