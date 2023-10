Purenat, MTB et GRIMS : on connait les lauréats des Pollutec Innovation Awards 2023 !

En ce moment

Depuis 2016, le concours des Pollutec Innovation Awards, co-organisé par le PEXE et Pollutec récompense les sociétés innovantes ayant un fort potentiel marché dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie. Alors que l'édition lyonnaise du salon Pollutec 2023 ferme ses portes, nous connaissons désormais les 3 gagnants de cette année : les sociétés PureNat, MTB et GRIMS.