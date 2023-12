Infr@2050 : un nouveau pôle de compétitivité dédié aux routes et infrastructures décarbonées

Les Pôles de Compétitivité sont l’un des principaux piliers de la politique nationale d’innovation de la France depuis bientôt 20 ans. Suite à un appel à candidatures pour la phase V des Pôles, deux nouvelles structures viennent d’être labellisées : ENTER, dédié au numérique et Infr@2050, un pôle pour la décarbonation de la filière des travaux publics.

Infr@2050* est le dernier-né des 55 Pôles de Compétitivité français. Il est situé entre les régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes et réunit, au moment de sa création, 243 adhérents, dont 54 laboratoires et centres de recherche, 73 startups et PME et 64 ETI et grandes entreprises.

Les Pôles de Compétitivité dans le contexte France 2030

Sans surprise, l’État a fait le choix de prolonger l’existence des Pôles de Compétitivité pour la période 2023-2026. Cette Ve phase repose sur trois objectifs :

renforcement et multiplication des liens entre acteurs régionaux ;

poursuite des actions des pôles au niveau européen ;

accompagnement dans le cadre de la transition écologique et numérique et du plan France 2030.

Le plan France 2030 prévoit en effet que la moitié des montants accordés soient destinés à aider des acteurs émergents, donc des entreprises jeunes et innovantes. Les Pôles de Compétitivité labellisés pour cette Ve phase vont ainsi jouer un rôle significatif dans le repérage des entreprises prometteuses. Ils seront le principal soutien à leur développement et deviendront « des relais du déploiement du plan France 2030 et des politiques régionales d’innovation »

Le pôle Infr@2050 : une excellente nouvelle pour la filière des infrastructures

Le 27 mars 2023, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, a officialisé le lancement du pôle Infr@2050.

Cette labellisation est particulièrement remarquable, car elle vient combler un manque : la filière des infrastructures et de l’aménagement faisait partie des rares secteurs ne bénéficiant pas de leur propre Pôle de Compétitivité. C’est d’autant plus étonnant pour une filière qui pèse plus de 48 milliards de chiffre d’affaires et emploie 360 000 personnes !

Par ailleurs, la raison d’être d’Infr@2050 est non seulement de soutenir l’innovation, mais aussi de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone de la filière de la construction des infrastructures.

Ce nouveau Pôle de Compétitivité mobilisera notamment les différents acteurs de la filière autour des enjeux de l’eau, de la décarbonation des mobilités, de la surchauffe urbaine et de l’énergie.

Si vous souhaitez accélérer le développement d’un projet, que vous avez des idées ou que vous cherchez à bénéficier de l’aide du réseau, vous pouvez contacter le pôle Infr@2050 à cette adresse.